Luis D'Elía asegura que fue agredido por "la banda de los copitos"

Luis D'Elía denunció que fue agredido por Nicolás Carrizo, señalado como presunto integrante de la banda conocida como "los copitos", detenido por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Tres horas antes del atentado (que tuvo lugar el jueves primero de septiembre), en Rivadavia y Rincón, me insultó durante dos cuadras y media", relató Luis D'Elía y dijo que la agresión se produjo "en la esquina de Pasco y Rivadavia", además de decir que ocurrió "delante de un montón de gente" y que luego "se fue".

El líder del partido MILES brindó más detalles: "Prácticamente, en la puerta de un café. Me acompañó durante esas dos cuadras mientras me gritaba ladrón, delincuente y me culpaba por no haber tenido trabajo en diez años. Nunca lo vi a este tipo en mi vida".

En paralelo, indicó que denunciará a Carrizo, quien actualmente se encuentra detenido y es acusado de ser partícipe en el "intento premeditado" de asesinar a la vicepresidenta.

"Voy a convertir lo sucedido en una denuncia penal este lunes. Tengo testigos. Una chica psicóloga y traductora de inglés", anticipó. Carrizo es uno de los cuatro detenidos por el atentado fallido contra Cristina Kirchner y está apuntado como el supuesto jefe del grupo que integraban Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, cuya identificación era la venta de algodón de azúcar rosa. Además de ellos, también está detenida Agustina Díaz, amiga de Uliarte.

D´Elia, por otro lado, se refirió a la coyuntura judicial el día antes de la semana en donde comenzará el alegato de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner por el juicio oral de la causa Vialidad. En ese sentido, acusó a la oposición de "tener en sus manos a la Justicia" y "ser parte del lawfare". "Cincuenta y tres (53) de nosotros estuvimos presos injustamente durante los cuatro años del macrismo. Ni hablar de lo que están haciendo ahora con Cristina. Ojalá tenga la posibilidad de defenderse", mencionó.

En otro momento, si bien dijo que "Mauricio Macri siempre se mueve con una profunda subestimación del pueblo argentino", sorprendió al elogiarlo.

"Es atrevido, audaz, da pelea y tiene coraje", definió al ex presidente y agregó que "es un tipo que da pelea y se la banca" y que, más allá de aclarar que no comparte ninguna de sus ideas políticas, lo "respeta".