El abogado de Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la Corte y afirmó que se batió un récord Guinness

En el comienzo de sus alegatos, el abogado Carlos Beraldi cargó duramente contra el juzgado que lleva adelante la causa Vialidad y apuntó también contra el fiscal Diego Luciani y los medios de comunicación. Junto con la Corte Suprema, dio a entender que todos forman parte de un acto de "nado sincronizado" para perseguir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A tal punto que aseguró que han batido un récord Guinness en ese sentido.

"Yo no creo que en el libro Guinness de los récords exista otra persona que sea perseguida cinco veces por asociación ilícita y se base en distintos procesos. No se puede violar la garantía del doble juzgamiento y pedimos que se unifiquen las causas. Pero lo rechazaron", aseveró Beraldi en referencia a otras causas que tienen imputada a Cristina Fernández de Kirchner como Hotesur y Los Sauces, entre otras.

Beraldi sostuvo que desde el inicio del litigio han tenido que competir "con la cancha inclinada" y que les rechazaron todos los planteos que realizaron. Incluso apuntó contra la Corte por su resolución de esos planteos. "La Corte pidió los expedientes pero después de un cacerolazo retrocedió. Pidió el expediente, sonaron las cacerolas y lo devolvieron. Dejaron guardados 9 recursos durante tres años y el 21 de junio del 2022 rechazó todo con argumentos que ponen en evidencia la ausencia de penalistas en la Corte", manifestó.

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, apuntó contra la Corte y los medios.

"Acá había nado sincronizado. Nos metían prueba que no se había discutido y el alegato del fiscal fue obstruir la verdad, oponerse a las pruebas para que los cargos fuesen evaluados y construyó la misma acusación que se había hecho en 2008 que venía siendo repetida por los medios de comunicación. Pero no se puede hacer eso desde una causa judicial. No se puede hablar de prueba contundente por su peso en gramos", adhirió Carlos Beraldi en referencia a las "toneladas de prueba" de las que habló Luciani en su alegato.

"Llegó el momento de la verdad y que las cosas sean colocadas donde corresponde. Jugamos un partido en cancha inclinada y para que no haya interpretaciones lo que vamos a ir mostrando es cómo se construye la acusación. Cómo el fiscal presentó su cargo y cómo la prueba rechaza y destruye cada uno de esos cargos. Vamos a mostrar la prueba porque no se conoce", sostuvo antes de empezar a rechazar, punto por punto, las acusaciones vertidas por el fiscal.

Los alegatos de Beraldi continuarán mañana y concluirán el día viernes.