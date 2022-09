Crece la tensión por la presión de los gobernadores y las elecciones 2023

Los diputados nacionales del bloque federal, que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez, desconocen por qué motivo “nos ponen en lugar que no estamos” y acusan a sus pares de Juntos por el Cambio de “salir a agitar el tema de la suspensión de las primarias cuando no hay un solo proyecto de ley en la Cámara de Diputados” para tratar el tema.

Este sector político, agrupado tras la elección de 2021 y que en la Provincia de Buenos Aires llevó a Florencio Randazzo como candidato, no quieren estar sujetos a la dicotomía del kirchnerismo o antikirchnerismo. Adoptan una postura particular ante cada circunstancia y es muy poco probable que acepten iniciativas que determinen una “ventaja” para uno u otro sector de la grieta.

Sin embargo, las dudas sobre este sector legislativo, que agrupa a diputados del socialismo santafecino, el exrandazzismo y lavagnismo bonaerense y el peronismo cordobés alineado a Juan Schiaretti, y que hace base sobre las opiniones de la experimentada Graciela Camaño, surgieron porque fue por la diputada Natalia De la Sota que se conoció la intención de suspender o eliminar las PASO a nivel nacional.

En varias provincias muchos gobernadores vienen sosteniendo que no las quieren y para la mayoría de los oficialismos termina siendo perjudicial. “Es raro que el macrismo esté armando un escándalo por un proyecto que no existe” pero sigan “siendo cómplices al kirchnerismo por no querer tratar la boleta única en papel en el Senado”, se quejan en este bloque variopinto.

En las proximidades de Randazzo, además, fueron más que escépticos por el llamado al “diálogo político” que algunos sectores del oficialismo lanzaron luego del atentado sufrido por la vicepresidenta de la Nación. “No les creemos nada”, dicen. Si hay alguien que los conoce bien y todos los días remarca su distancia del oficialismo es el creador de la SUBE y la reforma ferroviaria cuando fue ministro en la última etapa de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

En las entrañas legislativas, los diputados más experimentados, entre los que también hay que incorporar a varios de los que componen el Frente de Todos, “no hay posibilidades para generar consensos sobre este tema. Es algo que preocupa a los gobernadores, pero que después los partidos, fundamentalmente los de la oposición, entran en crisis por las presiones que reciben”, argumentan.