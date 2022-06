Randazzo, enojado con los que "actúan en una realidad paralela y decadente"

El diputado nacional Florencio Randazzo afirmó que “el rumbo que está tomando la Argentina no es el que queremos. Hay una falta de respeto a las normas que asusta. Elegimos vivir en una economía de mercado en la que hay leyes que hay que respetar pero el Gobierno, metódicamente, las incumple”.

En diálogo con MDZ el legislador de la Provincia de Buenos Aires puso como ejemplo la discusión encarada por la mayoría de los gobernadores peronistas para reformar la actual Corte Suprema de Justicia y ampliar su cantidad de integrantes a 25 miembros. “No es un proyecto de ellos, estoy seguro… me parece que tienen que reportar a otros intereses, quizás de Cristina o del propio Alberto”, aseguró.

“Proponer este tipo de debates deja a las claras que tienen una agenda ajena a la de la sociedad. Está sujeta a múltiples factores, algunos muy directos a Cristina y Alberto. No creo que los gobernadores tengan preocupaciones sobre la Corte Suprema… de hecho la actual composición de cinco miembros no los cubren… no mandan los pliegos, no sugieren candidatos”, aseguró el ex ministro de Interior y Transporte de la Nación.

Al respecto recordó que “la actual composición fue un proyecto de Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora y Néstor presidente y, sin embargo, ni siquiera cumplen con estas cosas. Hay que ser coherentes, razonables, utilizar el sentido común y entender que hay cuestiones mucho más urgentes que este tipo de debates”.

Siempre se lo nota preocupado y hasta enojado con discusiones que él considera, con razón, “sin sentido”, aunque aclaró que “no esquivo ningún tema, pero hay cosas mucho más urgentes, como estabilizar la economía, como congelar la planta de ingresos de personal al Estado, salvo en cuestiones esenciales como Justicia, Educación y Seguridad, porque sino siempre vamos a quedarnos estancados”.

Randazzo cree que la falta de apego a las reglas de la economía, y que son puestas en discusión por los tironeos institucionales, “derivan en el crecimiento de la pobreza, el trabajo en negro y la inflación que tenemos hoy en día. No crecemos desde hace décadas y no tenemos previsibilidad. La Argentina es invivible”, consideró.

“No encaramos una política productiva que derive en exportaciones de mayor volumen con todos los recursos que tenemos, tanto naturales como tecnológicos, y a cambio estamos siempre adoptando medidas que no permiten proyectar ni siquiera a mediano plazo".

"Por ejemplo, los que exportan materias primas, y pudieron tener un ingreso extraordinario comparado con años anteriores, tendrían que aportar el 50% de retenciones sobre el excedente, y los que exportan con valor agregado deberían tener cero retenciones”, explicó.

“No encontramos tener una macro economía estable, ser previsibles y debemos alentar a los empresarios que producen y generan trabajo y no ser una máquina de impedirles el crecimiento”, contestó cuando se le expuso que al día de hoy hay faltante de combustible en todo el país.

“No salimos del estado de la pobreza y no generamos trabajo. Se deterioraron todos los servicios del estado, y mirá lo que pasa con la escuela pública, a la cual asistimos la mayoría de los argentinos, nos ponía en una misma línea de largada desde la niñez y nos brindaba uniformidad de posibilidades tanto a los hijos de familias ricas como de las más pobres. Sin embargo, eso se fue deteriorando hasta llegar a este desastre que tenemos hoy”, remató.

La Grieta

Desde mucho tiempo antes de su vuelta como candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, algo que desvelaba a Florencio Randazzo es cómo salir de la grieta que atravesó a la sociedad argentina y a la política en particular.

Realmente lo enoja no encontrar esa respuesta. Quizás porque los conoce mucho a todos los otros actores de la dirigencia es que le pasa eso y también porque cree que la sociedad no tiene ganas de escuchar argumentos ni buscar ejemplos.

“No tengo respuesta sobre eso, ojalá la tuviera. La grieta es un negocio de dos fuerzas políticas de las que participan los medios, los periodistas, encuestadores… todos los que alientan discusiones sin sentido. No hay un espacio para la neutralidad”, sostiene casi con bronca por algo que, efectivamente, no se entiende desde el punto de vista analítico sin tomar en cuenta las emociones que impulsan a los seres humanos a buscar soluciones rápidas o providenciales".

Otra vez los periodistas como los culpables cuando, en la mayoría de los casos, son los transmisores de las propias reacciones de los políticos que sostienen que tal o cual no merecen su respeto.

En ese sentido, le cuesta “no ser autorreferencial, pero estaría bueno que les preguntaran a los dirigentes qué hizo o qué hace para mejorarle la calidad de vida a la gente. Creo que yo lo hice con la implementación de la tarjeta SUBE, los DNI, los pasaportes, la reforma ferroviaria. Parece que no sirve ni cuenta cumplir con la palabra… Argentina tiene una crisis moral extrema donde se dice una cosa hoy y mañana otra. Si hacemos lo mismo, con los mismos, el resultado también será el que estamos padeciendo, el de la decadencia eterna”.

Quizás su argumento lo lleva a tocar temas que, en otros momentos, hubiera dudado en dar, como una reforma laboral y ocupacional integral, que él denomina “inclusión laboral”. “Tenemos que proponer debates como la inclusión laboral pero con inteligencia, explicando que si no se cambia algo vamos a tener millones de argentinos trabajando en la informalidad como ahora, con sueldos paupérrimos”.

¿Por qué se alcanzaron consensos para otros temas, como la boleta única, y no para estos temas más urgentes u otros que vos propones?

Me parece que este es el inicio para la búsqueda de otros temas, como la ley de alquileres. Nadie está dispuesto a alquilar en estas condiciones, entonces, hay una ley que traba la oferta y genera desconfianza. No hay incentivos para incrementar la oferta, tanto en este tema como en otros. Hay que empezar a trabajar con otra lógica.