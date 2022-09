La estrategia de Juntos por el Cambio para asegurarse la victoria en 2023

Nicolás Massot está trabajando, quizás, a destajo para juntar las partes de lo que él sigue llamando “Cambiemos” en las charlas formales o informales que tiene. Hoy como parte fundamental del esquema de trabajo de Patricia Bullrich, anunció que en Juntos por el Cambio se presentarán fórmulas electorales “mixtas” y advirtió sobre la debilidad política que tiene el Gobierno porque “están tirando esos globos de ensayo para eliminar las PASO”.

En un extenso diálogo con MDZ, Massot, quien también pretende ser el próximo intendente de Tigre, en clara competencia contra el intendente Julio Zamora y el concejal PRO Segundo Cernadas, sostuvo que el país necesita respetar los marcos institucionales. “Tenemos que trazar una clara línea de cal donde de un lado esté lo permitido y del otro lo prohibido”, dijo.

“El enfrascamiento que tenemos en el día a día sobre lo que nos pasa a nosotros en el país es lo que nos ubica tan lejos del mundo. En los países que progresan, las reglas de juego están bien marcadas, la línea de cal es clarísima y los arcos tienen el mismo tamaño en todas las canchas, no las cambias de acuerdo a la necesidad del partido gobernante”, graficó Massot.

“Andá a encontrar un país donde su dirigencia se ponga en contra del sector productivo. Argentina se ha transformado en el país de la excepción. El acceso al dólar, por ejemplo, donde el propio Gobierno da el permiso para importar determinada maquinaria. Y a uno le dicen que sí y al otro que no sólo por una cuestión arbitraria, no estudiada ni pensada”, agregó mientras seguía abundando con los ejemplos.

Uno de los más típicos es que Argentina “es el país de tener el teléfono amigo, y eso es muy de corto plazo. Así no se puede crecer. En el resto de los países hay discusiones acaloradas, crisis políticas, renuncias de primeros ministros, pero hay instituciones que no se vulneran y hay un piso mínimo. La Propiedad privada, la garantía para las inversiones, que la moneda valdrá lo mismo hoy que dentro de diez años. Eso permite que todo se programe y que las ganancias no necesiten ser urgentes, de un día para el otro”.

En este debate ingresa, para él, la idea de modificar la ley electoral y suspender por “cuestiones presupuestarias” las realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias impulsadas por Néstor Kirchner. Su suspensión significaría otra claudicación más del kirchnerismo sobre ideas del expresidente, como la de abrazarse ahora al FMI.

Para Massot “es gravísimo que se empiecen con estos globos de ensayos de cambiar las normas de juego en las provincias, de modificar esa línea de cal de la que hablábamos al principio, no se transforme en la antesala de cambiar las reglas electorales a nivel nacional”.

Esta semana pareció ser una de las más disruptivas en el frente opositor, donde no se notaron tan juntos. Las diferencias casi personales que se expusieron dejan a las claras las dificultades que tienen por delante no sólo estos dirigentes, sino la población que asume que los votará.

Sin embargo, Massot sostiene que “durante todo este tiempo, más allá de las tensiones públicas, hay un trabajo muy importante y silencioso que están realizando las cuatro fundaciones que es muy importante, que sentarán las bases de nuestro próximo Gobierno, sea quien sea el presidente. Luciano Laspina, Eduardo Levi Yeyati, Hernán Lacunza, con equipos muy nutridos y que han tenido ejercicios de gestión”.

“Lo que presentaremos a la sociedad serán proyectos de ley, proyectos de Gobierno de implementación inmediata que se pueden aplicar”, agregó, al tiempo que anunció que es muy factible que las “fórmulas que presentemos para las PASO sean mixtas, entre los dirigentes de las distintas fuerzas”.

Para el actual concejal de Tigre, “hay que hacer la primaria de Juntos por el Cambio, no como del PRO contra el radicalismo o viceversa”, indicó, al tiempo que argumentó: “Lo que sucedió con Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo caminando juntos por San Juan, donde se eliminaron las PASO y se armó la Ley de Lemas. Ahí no hay tensión por esa fórmula. O en otras que encabece Horacio Rodríguez Larreta secundado por un radical. El 90% de la gente, afiliados o no, no piensan en radical o PRO. Piensa en Cambiemos. Esta es una excelente señal, la gente nos ve como una coalición”, aseveró.

Según su opinión, Juntos por el Cambio está “mucho más fortalecido inclusive que cuando llegamos al gobierno. Cambiemos se armó a las apuradas casi montados en la elección de 2015 y la primer muestra fue en la elección de septiembre de 2014 de Marcos Juárez”.

“Todo fue armado para el frenar al kirchnerismo, y nació como un NO SER. No somos kirchneristas, queremos frenar al kirchnerismo. Ese fue nuestro mensaje y el motivo fundamental de la unidad. Nacimos de esa manera y de repente nos encontramos gobernando. No solamente la Capital Federal, sino la Provincia de Buenos Aires, el país y cuatro provincias más”, recordó.

Según Massot “eso nos puso en un brete y muchos proyectos pudimos concretar y en otros fracasamos porque no funcionamos como una coalición. En el único espacio institucional que funcionamos como coalición fue en el Congreso”.

“Luego, ocurrieron varias cosas. Sorteamos una derrota electoral en unidad. Y el año pasado tuvimos 19 elecciones primarias que se habían iniciado con tanta tensión como las que vemos ahora. Y no sólo esas diferencias previas se encaminaron, sino que fueron expansivas, provocando victorias importantísimas en varias provincias, fundamentalmente en la de Buenos Aires”, aseguró.