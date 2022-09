El plan de Alfredo Cornejo para Juntos por el Cambio y su prioridad preelectoral

En Juntos por el Cambio se ha dado rienda suelta a la disputa por la candidaturas del 2023 y son varios los dirigentes anotados para competir por la presidencia. En ese marco, el senador nacional mendocino Alfredo Cornejo es uno de los aspirantes a dar pelea en los próximos comicios nacionales, pero señaló que lo más importante es que Juntos por el Cambio elabore un plan económico y de gobierno para que ejecute la próxima gestión.

Se estima que ya en el primer trimestre del año que viene comenzarán a correr los plazos del calendario electoral en buena parte de las provincias del país y esto podría adelantar la definiciones sobre las eventuales precandidaturas nacionales en Juntos por el Cambio.

Es por eso que en la coalición opositora muchos referentes comienzan a demostrar fuerza para posicionarse en la carrera por acceder a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

El senador radical Alfredo Cornejo es uno de los anotados en esta contienda, si bien también existen algunas especulaciones a nivel provincial de que podría apostar a buscar un segundo mandato como gobernador de Mendoza.

En este sentido, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado resaltó cuál debe ser el objetivo preelectoral de la principal alianza opositora y también expresó cuál es su prioridad respecto a una posible candidatura provincial.

“Hay una competencia interna que se resolverá en las PASO. Coincidimos que tenemos que tener un plan de Gobierno y un plan económico muy concreto, que después quien gane las PASO lo ejecute, para que le podamos dar certidumbre a la Argentina”, manifestó este jueves tras acompañar a Patricia Bullrich en una recorrida por el Mercado Cooperativo de Guaymallén.

Hizo hincapié en que la necesidad inmediata de la oposición debe ser determinar ese plan económico y de gobierno y que posteriormente está abierto a que en las primarias compitan dirigentes del PRO, la UCR y otras fuerzas con fórmulas combinadas, mixtas o del mismo partido.

Una de las especulaciones que ha ido tomando fuerza desde hace meses es que el mendocino podría integrar un binomio presidencial con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Nosotros estamos trabajando juntos desde cuando yo era presidente del radicalismo y ella del PRO con una sinergia importante que nos permitió tener un triunfo en el 2021 en buena parte del país y que generó equilibrio de poder. Si no, hoy en día estaríamos hablando de otra Argentina. Ahí trabajamos espalda contra espalda y nos cuidamos, pero no personalmente sino lo que representa Juntos por el Cambio”, expresó Cornejo, sin confirmar una fórmula combinada.

El exgobernador reforzó esta idea al señalar que junto a Bullrich fueron de los pocos dirigentes opositores que cuestionaron al presidente Alberto Fernández desde los inicios de su gestión por la administración de la pandemia. “En política la mayoría de los políticos son especuladores, cortoplacistas, siguen las encuestas a como dé lugar y vi en Patricia una persona de convicciones. El presidente medía 70 puntos de imagen positiva en el medio de la pandemia y solo ella y yo nos atrevíamos a decir que era una locura lo que estaban haciendo y que esa forma de encarar la pandemia era mala desde el punto de vista político. Y el resto no se atrevía a salir ni siquiera en las radios o seguía la orden nacional”, subrayó.

“Los argentinos tienen que exigirle a sus políticos convicciones, no frases hechas, no buscar lugares comunes o eufemismos para no decir las cosas como deben ser. Patricia no anda con eufemismos, dice las cosas como deben ser y eso contribuye a la deliberación pública y a tener un país mejor”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de desistir de la carrera presidencial y apostar a competir por la gobernación en 2023, Cornejo sostuvo que “para mí ha sido un alto honor haber sido gobernador. Hoy creo que Mendoza puede seguir haciendo reformas, mejorar los cuatro servicios sustantivos del Estado. Hay mucho por hacer, no es todo óptimo y hermoso en Mendoza. Hemos dado buenos pasos pero se pueden dar mejores pasos aún en el futuro”.

No obstante, resaltó que “los principales problemas Mendoza los tiene por desorden macroeconómico nacional y en eso estamos apuntando el foco, básicamente”. En este sentido, afirmó que esta es su prioridad en esta etapa preelectoral.

“Si nosotros ordenamos la economía nacional, y es mi prioridad hoy día, Mendoza por las reformas estatales que ha tenido en los últimos años, va a volar de crecimiento y de empleo. Pero si no tenemos orden macroeconómico Mendoza también sufre los problemas de pobreza y desempleo que tiene el resto del país”, concluyó el senador radical.