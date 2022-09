Cómo la ausencia de gestión influyó en la imagen de Alberto Fernández

Cristian Buttie, director de CB Consultora analizó en MDZ Radio la caída de la imagen de Alberto Fernández en base a la crisis política y económica de este año.

"Si uno hace una línea transversal entre la imagen del gobierno, la imagen negativa claramente es consistente a la ausencia de gestión. Antes de la llegada de Sergio Massa había una sensación de gobierno horizontal y muy pocas veces pasa eso en el marco de un sistema hiper presidencialista como el argentino. Cuando decimos gobierno horizontal es porque no hay una cabeza, porque no sabes si hablar con el presidente o con la vicepresidenta", argumentó el especialista.

En este momento, según Buttie, posiblemente no tengamos un Gobierno horizontal, pero tenemos un liderazgo en primera instancia que lo está capitalizando Sergio Massa. "Alberto Fernández está ocupando el rol del presidente parecido a como son los presidentes en Europa, donde se le conoce poco el nombre. Es un cargo más simbólico que pragmático el que ocupa" .

En base a los cambios posibles en cuanto a los resultados en las próximas elecciones el especialista aclaró: "Veo cierta regularidad principalmente observando que los gobernadores vinculados al Frente de Todos se mantienen entre los últimos lugares, excepto raras excepciones. Es algo que claramente refleja qué la realidad nacional les afecta en línea directa. Un dato importante es que Axel Kicillof tiene el 47,3% de positiva y 50,4% de negativa. No es un mal número, pero entre sus pares está entre los peores. Es el tercero peor valorado. Lo que me llama la atención es que no sucede lo mismo con los intendentes. A lo mejor es porque hay otro sentido de pertenencia. Los intendentes del Frente de Todos tienen muy buena imagen, incluso mejor que las de los gobernadores. Un caso es el de Jorge Jofre, intendente de Formosa que tiene el 64,7% de positiva en la ciudad de Formosa, mientras que el gobernador tiene el 53,5%”.

El peor mes para Alberto

El especialista detalló que el mes de agosto fue el peor mes para Alberto Fernández, "bajó en todas las provincias, absolutamente en todas, con caídas muy abruptas, como fue el caso de Córdoba, que bajó del 24% al 11%. O en el caso de Mendoza, que bajó del 34,2% al 21,9% de positivo. La caída de la imagen del presidente es transversal en todo el país y eso es un llamado de atención. Además hizo hincapié en la caída de su imagen en el norte del país "dónde está su bastión" .

“Alberto supo ser la figura de mayor imagen positiva en el marco de la pandemia en el Frente de Todos y eso se fue licuando a medida que pasó el tiempo. Esto se debió sobre todo a la crisis política y económica de este año”, concluyó el especialista.