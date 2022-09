La insólita frase con la que Axel Kicillof justificó las "obras no rentables" del Gobierno

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en Pergamino esta mañana para inaugurar la red de provisión de gas natural para la localidad de Fontezuela y lanzó una polémica frase para defender las "obras no rentables" que hace el Estado.

"Lo digo sin ningún prurito: hacemos obras no rentables, no tenemos la calculadora ni analizamos un balance", lanzó Kicillof en medio del acto.

"Muy feliz de estar acá. A ninguna localidad fui de paseo, o a probar las especialidades. Fui a inaugurar obras y a anunciar nuevas", agregó el gobernador bonaerense.

Kicillof luego resaltó que sería imposible que las 160 familias beneficiadas por la obra inaugurada devuelvan el costo del proyecto, de 260 millones de pesos.

"Cuando uno hace el cálculo desde la perspectiva económica del privado y piensa desde el punto de vista de la ganancia, de la rentabilidad o siquiera de la devolución del costo, esta obra es inviable. Sé que esta obra, pagando la factura donde el precio del gas viene a niveles muy lejanos del costo con subsidio, sé que no se va a pagar con el consumo de las familias. Sé que esta obra es deficitaria, sé que da pérdida y que por eso no la hace ningún privado, ni la va a hacer nunca ningún privado", destacó Kicillof.

"Si solo esperamos que el mercado resuelva los problemas de la Provincia vamos a tener un no, dos no y mil no. Hay que hacer esta y todas las obras que haya que hacer, sean rentables o no sean rentables", completó el mandatario bonaerense.

No hacía falta la aclaración.

SE NOTA MUCHO, Axel @Kicillofok pic.twitter.com/bWY8K4fNv7 — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 13, 2022

"Lo digo sin ningún prurito de decir que hacemos cosas no rentables. No tenemos la calculadora, ni analizamos un balance. Llevamos adelante un Estado y representamos una sociedad que necesita determinadas obras para vivir de una manera más plena y tener garantizado su futuro", cerró Kicillof.

El diputado nacional por Juntos por el Cambio Fernando Iglesias no tardó en hacerse eco de las palabras de Kicillof y se burló de sus afirmaciones. "No hacía falta la aclaración. SE NOTA MUCHO, Axel", ironizó Iglesias.