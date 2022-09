La cruda revelación que realizó Alberto Fernández tras el atentado a Cristina Kirchner

Alberto Fernández se refirió este lunes al ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner. "Los culpables decían que yo iba a ser el próximo objetivo", manifestó el presidente al hablar de los planes de Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte.

“Todos los sistemas de seguridad fallan, en circunstancias como esa fallan. Algo no estamos haciendo bien para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otro por lo que representa o lo que piensa”, comenzó diciendo Alberto en una entrevista con TeleCinco de España.

Y agregó: "Sabag Montiel no es un marciano que vino a disparar contra Cristina Kirchner, no es una una persona que salió por fuera de nuestra sociedad, es uno que vive en nuestra sociedad”.

Continuando con sus declaraciones, expresó: “El ataque a Cristina Kirchner fue un momento de conmoción para todos. Es muy difícil predecir cuando alguien está dispuesto a poner en riesgo su vida o su libertad para lograr su objetivo. Se conocieron las conversaciones de los inculpados: hablaban del ‘fallido atentado’ contra Cristina Kirchner y de que el próximo era yo".

.“Hay que estar atentos, lo que no quiero es que me separen de la gente. Lo que pasó no nos debe hacer pensar que eso es la Argentina, es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad”, concluyó.