Video: el mal momento que pasó Sergio Massa en Cañada de Gómez

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde el acto de reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario después de 45 años. Estuvo acompañado por los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Transporte; Alexis Guerrera, y el gobernador santafesino Omar Perotti.

Y fue el líder del Frente Renovador el que vivió el primer mal momento público, en su nuevo rol de ministro de Economía. Un grupo de comerciantes y productores lo abordaron con insultos y cuestionamientos.

Sergio Massa se acercó hasta ellas con intención de saludarlas y allí recibió el primer insulto por parte de una mujer: "Hola, Sergio, cómo andás, chorro. Delincuente", le dijo al ministro.

"No les da vergüenza venir a reinaugurar un tren de la prehistoria", le preguntó otra señora a Massa. "Ustedes nos roban a nosotros, los trabajadores. Nos roban, nos roban a nosotros", fueron las últimas palabras que escuchó el nuevo ministro de Economía, mientras se alejaba del lugar.

El acto

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy en Santa Fe que algunos sectores "se encargan de hacer aún más difícil" la situación económica actual pero sostuvo que "ni siquiera la voluntad" de esos grupos "va a doblegar la decisión" del gobierno nacional y ratificó que "no se va a parar" la obra pública ni la construcción de viviendas en todo el país.

"Claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacerlo aún más difícil", dijo el Presidente durante su discurso, en el que añadió: "Sergio (Massa) sabe, como yo, la obligación que tenemos con cada uno de ustedes", en el marco de la primera actividad oficial que ambos comparten tras la asunción del exdiputado en el cargo el miércoles último.



"Esa obligación no va a parar, así como ninguna de las 5 mil obras públicas que estamos construyendo. No van a parar las 100 escuelas técnicas que estamos construyendo a lo largo y ancho del país, ni las 120 mil viviendas que estamos construyendo. Nuestro deber esta con ustedes, no con otros", aseveró el mandatario.



En ese marco, dijo que además de luchar por la unidad de la coalición gobernante del Frente de Todos se debe "luchar por la unidad de los argentinos" y valoró al ferrocarril como elemento de desarrollo comunitario y económico.



Como en sus últimas apariciones públicas, el Presidente insistió en que en el ámbito de la política "no todo es lo mismo" y contrapuso decisiones como la nacionalización de los trenes tomada por Juan Perón en la década de 1940 con aquellas tomadas "en los años 90" cuando "alguien pensó que los trenes estaban de más", en relación a la gestión de Carlos Menem.