Uno de los agresores de Sergio Massa insultó a Ernesto Tenembaum en vivo: "Sos un..."

Este viernes, Ernesto Tenembaum entrevistó a un integrante de una organización que agredió a Sergio Massa durante su asunción en las inmediaciones de la Casa Rosada. El joven dio detalles del fundamento de su accionar, y sobre el final de la entrevista arremetió con un exabrupto contra el conductor.

En comunicación telefónica, Ernesto Tenembaum dialogó con Jonathan Morel, vocero de Revolución Federal, quien defendió a los manifestantes que golpearon el vidrio de la camioneta negra en la que Sergio Massa llegó a la Casa de Gobierno. A su vez, estas personas también agredieron a periodistas que estaban cubriendo el acto.

“No es que somos odiadores como se dice y tenemos ganas de ir a insultar a los políticos e ir a en contra del Gobierno. A nosotros nos gustaría tener una vida normal porque trabajamos, estudiamos y demás”, puntualizó Morel.

Luego, el joven arremetió contra la clase política al explicar: “Por culpa de que improvisan y de que no tienen un plan, nos cag.... de hambre. Tenemos negocios y nos cag... de hambre. Trabajamos e igual nos cag.... de hambre”.

Durante la charla, la tensión comenzó a escalar a medida de que Ernesto Tenembaum cuestionaba el proceder de estas personas que insultaron a Sergio Massa y la dirigencia política. “Nosotros no tenemos bajada política, nos juntamos para manifestarnos en contra del Gobierno porque la estamos pasando muy mal y tenemos que hacérselo saber”, aseguró el entrevistado.

En un un tono más elevado, Jonathan Morel siguió: “Los políticos son más sore... de lo que uno cree. Cuando ves a Pablo Moyano -que se choreó todo- caminando por la Rosada o a Juan Grabois entrando al Congreso como si fuera diputado, no lo podés creer. Te renuncia Martín Guzmán, dólar $280; empieza Silvina Batakis, dólar $350; viene Sergio Massa, hace un poco de humo, dólar $280 de nuevo y ahora se fue a $300; después del otro lado te tratan de especulador y perdemos plata todos los días. A mí me costó un montón tener lo que tengo y hoy lo estoy perdiendo”.

Además, en su descargo el joven increpó a Ernesto Tenembaum al decir: “Vos tu laburo no lo vas a perder. Ustedes viven de la pauta. Son también parte de este sistema”. A lo que el conductor respondió categórico: “No es verdad que viva de la pauta. Vivo de mi laburo. Los medios viven de la publicidad, no es una novedad. Eso no significa que seamos parte de un sistema o de la corrupción, ni nada de eso que estás sugiriendo”.

El entrevistado no cedió en su postura y sumó: “El otro día cuando fuimos a Casa Rosada no fui con intención de romper nada pero cuando llegué tuve que ver como estaban todos en Audi, en Mercedes Benz, en BMW pagado con la plata nuestra mientras los pobres se cagan de hambre. Tienen un país hecho mie... e hicieron una fiesta con 500 invitados”.

Sobre el final, cuando Tenembaum le dio la oportunidad al manifestante que participó en la agresión a Massa y la clase política de que cierre la nota, Morel pidió que la sociedad “se despierte” y deje de confiar en los políticos. Por último, el entrevistado disparó: “Vos, Ernesto Tenembaum, sos un pelot...”.