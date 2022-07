Moria Casán irrumpió en una entrevista y opinó sobre la designación de Sergio Massa como "superministro"

Tras la designación de Sergio Massa al frente de un nuevo superministerio que unificará el de Economía, Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca; Moria Casán expresó su eufórico apoyo, primero a través de las redes sociales y luego irrumpiendo en una entrevista que le hicieron a Fernando "Pato" Galmarini, ex funcionario y suegro del referente político que está en su momento de mayor exposición.

Apenas se conoció del importante nombramiento de Sergio Massa, Moria Casán escribió a través de su cuenta de Twitter: "En horabuena todo lo que ocurra para que nuestra amada Argentina siga adelante, mientras tanto yo sigo de honey moon con el suegro de @SergioMassa y padre de @MalenaMassa #MilitandoLaVida".

En tanto que en diálogo con AM 530, Galmarini se refirió a su relación con Moria Casán, y deslizó con humor: “Moria no se quiere casar. Le propuse casarnos en la cancha de Boca pero me dijeron que no me la prestaban. Un día estaba con Jorge Ameal y me dijo: ‘Si te casás vos a la semana tengo 10 mil casamientos’. Estamos recontra fenómeno así, cada cual en su casa. Pero ahora está al lado mío abriendo un yogurt”.

Entonces Daniel Tognetti saludó a Moria al aire y ella irrumpió en la entrevista tomando el teléfono y agregando: “Lo que provoca esta pareja es mucha empatía porque la gente la ve real y verdadera. Pato es re fachero. Va a cumplir 80 y parece de 50. Es un amor de persona, noble, con ética y lealtad; y el amor que siente por el peronismo nunca lo vi en mi vida”.

Luego, cuando Tognetti le preguntó a Moria Casán sobre cómo ve a Sergio Massa al frente del “superministerio”, ella respondió categórica: “Lo veo fantástico. Es un hombre brillante que tiene cintura, hace ula ula. Es un hombre con una gran militancia, está muy en eje y centrado. Lo veo con mucha fuerza, que es lo que necesita el país. Se necesita unión para avanzar y Sergio ha actuado como un gran samoré”.

En otro momento de la charla, Moria Casán fue por más y aseguró que ve a Sergio Massa como futuro Presidente. “Ser ministro de Economía o tener superpoderes es más importante que ser Presidente”, remarcó La One.