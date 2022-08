Sin Penitentes, perdimos todos

Quiero escribir esto que me quita el sueño desde hace muchos años. Trataba de luchar, solamente desde la Justicia, mi batalla por recuperar lo que burdamente nos robaron “legalmente”. Me angustia seguir callando…no me parece que sea lo que corresponde callar, no es honorable.

Quiero que se sepa la verdad de lo que ocurre y ocurrió en Penitentes, el centro de esquí, la montaña de los mendocinos. De todos…

Desde ese lugar quiero expresarme. Desde el lugar de los pobladores, laburantes de todo tipo, ingenieros, técnicos de muchas especialidades, patrullas, instructores, administrativos, cocineros, transportistas, comerciantes de todo tipo.

Familias que vivían de lo que generaba Penitentes funcionando. La función social enorme que cumplía, Penitentes, en todo sentido.

Esto se rompió, mejor dicho lo rompieron.

La codicia de los inescrupulosos que tienen el poder, no tiene límites, no piensan o no les importa el daño que hacen, ni lo que cuestan las cosas, porque siempre vivieron y viven del Estado y encima hablan de República, de división de poderes y además, sí es posible meter parientes, amigos y todo lo que se pueda también.

Para con nosotros, los emprendedores, los que apostamos por el país, la Provincia que amamos y queremos ver funcionar bien, no les importa. No les importa nada más que su propio beneficio.

Estos últimos días sentimos vergüenza también. Los turistas que eligieron y vinieron a Mendoza estos días a nuestra alta montaña tuvieron que soportar situaciones de improvisación, de riesgo, la ninguna o la baja calidad de servicios, de colas interminables de espera, de destrato. De obligar a poner cadenas para andar sobre el asfalto seco…

El pésimo manejo hacia ellos deja huellas y esos turistas no vuelven. O en todo caso se llevan una mala imagen de Mendoza, muy lejos de lo que queremos mostrar como destino turístico.

Me mata la impotencia, me mata el dolor de ver toda la obra de mi viejo, destruida, abandonada, vandalizada. La obra que hizo para todos los mendocinos, su sueño hecho realidad. Donde puso hasta su último mango. El lugar en donde muchas personas pasaron momentos inolvidables, donde gente invirtió en un departamento, y muchos con esfuerzo.

El lugar que Mendoza tenía para ofrecer a los turistas, el lugar donde había infraestructura y estaba funcionando, y muy bien. Creciendo, a pesar de los malos años, del país... invierno y verano. Costó mucho esfuerzo, sacrificios, alegrías y penas, una gran inversión, para que Penitentes existiera.

Es mentira que no se habían cumplido con las obligaciones del contrato de concesión, es mentira que no se podía garantizar por la prórroga , es mentira que no se solicitó la prórroga, no es cierto que los medios de elevación no estuvieran en condiciones.

Era un ícono turístico de Mendoza. Y funcionó durante 37 años, pese a los vaivenes económicos, los distintos gobiernos, los años sin nieve, los años con mucha nieve. Todos los años.

Acá perdimos todos. Todos los mendocinos. Muchos perdieron su fuente de trabajo. La zona entera decayó y hoy se nota y los pobladores lo sienten. Sienten que se perdió mucho, demasiado, y todo un sinsentido a simple vista.

Perdió la economía mendocina, perdimos una usina generadora de turismo, de economía y de trabajo. Penitentes generaba cientos de puestos de trabajo directo y miles indirectos.

Lo poco que tenía la alta montaña funcionando hoy está destruido y lo están preparando para entregarlo a los amigos de siempre, los que van siempre por todo…Siempre lo mismo.

No valoraron la obra de Emilio López Frugoni un visionario, que se jugó, que puso todo lo que tenía, su esfuerzo, su trabajo para que Mendoza tenga una nueva ciudad en alta montaña.

La Provincia, nunca puso un centavo en nada. Nunca un subsidio, una ayuda para potenciar esa gran obra donde nada había.

Todo fue esfuerzo privado. El que diga lo contrario que lo demuestre.

Alfredo Cornejo, con su eterna costumbre de manipular a su conveniencia los poderes del estado rompió todo. La Andorra mendocina...mamita que verso. Se burla de los hombres trabajadores qué construyeron eso ahí donde no había nada.

En 2019, los amigos del poder, Los Puquios, Jorge Perez Polo su propietario, en una nueva arremetida, por esa ambición de quedarse con lo de otros, entraron al centro de esquí, con la complicidad del EMETUR y sus funcionarios guionados como Gabriela Testa, Marcelo Reynoso (primo hermano del actual Gobernador).

Se hicieron las denuncias que los involucran por sus desmanejos, donde se han cometido delitos tipificados como hurto, robo, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y varios más.

El EMETUR los habilitó, les abrió depósitos y utilizaron los bienes, maquinarias herramientas, uniformes, radios, equipos de seguridad y rescate, sacando piezas de los pisanieves, y otros equipos de la empresa como si fueran propios, como si las hubieran comprado ellos..

Demasiadas cosas desaparecieron. Y las denuncias penales duermen y duermen…

Todo esto lo lograron con sus amigos del gobierno y del EMETUR a través de un contrato precario y directo que nunca pagaron. No tranquilos aún, nuevamente en 2020 y además haciendo alarde de su “buena relación con el gobierno" y decían: "hablamos con Juri igual que hablamos con vos...¨. Palabras de Mariano Colombi (otro socio de Pérez Polo) a nuestro abogado, y quisieron volver otro año más y con la intención de quedarse instalados para siempre.

Se pusieron en contacto con los representantes legales de Penitentes S.A., para que, esta vez se les alquilaran los equipos (ahora pidieron permiso) para usar todos los bienes y equipos con que ellos no contaban para poder "operar" la nuevamente montaña. Por suerte pudimos frenar esta segunda embestida.

Alfredo Cornejo debe admitir, ante todos los mendocinos que el retiro de concesión y posterior expropiación, tan veloz y de tanta “Utilidad Pública Urgente” fue un grave error. Una torpeza enorme y de muchas mentiras.

Enorme es el perjuicio que, como gobernador, y a través de sus funcionarios, le ha causado a la provincia y a miles de trabajadores que estaban relacionados con el funcionamiento de Penitentes, en forma directa o indirecta, con su efecto multiplicador de fuentes laborales.

Las acciones legales, que no son menores por su monto ni por su representatividad de la inoperancia estatal, las tendremos que pagar todos los mendocinos una vez más.

Ojalá la Justicia falle a derecho de los que hicieron sacrificada y honorablemente esa obra, y no a los intereses de unos pocos que manejan los hilos y se quedan con todo. Y que además no saben ni cómo ponerlo en funcionamiento.

Todos nosotros, los que lo hicimos, sí.

Devuélvanos Penitentes, se lo piden los mendocinos .

Por Emilio López Frugoni