¿Quién va a manejar la energía en la era Massa?

Dentro de todos los anuncios que lanzó ayer Sergio Massa quizás el único concreto y en marcha sea el referido a la segmentación de tarifas. El nuevo ministro no solo ratificó la suba de tarifas, sino que dio novedades que no estaban acordadas con el kirchnerismo hasta ahora. En ese capítulo entra la decisión de ponerle un tope a los subsidios de los sectores que aún seguirán gozando de ese beneficio. Es decir, que los subsidiados seguirán siéndolo solo si consumen menos de 400 kw, aunque sin aclarar aun si es bimestral o mensual. En gas aun no se especificó dónde estará el tope y tampoco en el servicio de agua que, tambien como novedad de ayer, entrará tambien en la segmentación.

La decisión de Massa al reforzar la segmentación tarifaria con un tope de consumo que impactará en la clase media, hasta ahora aparece como el único ajuste concreto en el gasto, mas allá de la promesa de congelar la planta de empleados públicos o no utilizar mas adelantos transitorios al Tesoro. Todo ese paquete implica una dura definición que el Frente de Todos deberá procesar en los próximos días. El costo político será alto y se sabe que históricamente Cristina Fernández de Kirchner nunca quiere pagar esos costos y menos el que puede traer un "tarifazo" de la mano de la segmentación. Si la suba de tarifas se descontrola y el impacto en los bolsillos es mas fuerte que el anunciado (algo que los expertos en energía vienen anticipando) esa crisis podría derivar en el choque definitivo del kirchnerismo con Alberto Fernández.

De ahí la importancia de la primera interna dura que se esta viviendo en el gobierno tras la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía y que tuvo su punto mas visible en la renuncia de Darío Martínez como Secretario de Energía que anoche se ventilaba en los pasillos de la Rosada.

Hace varios días que nadie en el gobierno niega la posibilidad de una renuncia de Martínez. El problema a definir, de acuerdo a la mayoría de las fuentes, no era ese sino la sucesión y el equilibrio de poder en un área que dentro del reparto quedó para Cristina Fernández de Kirchner.

La existencia de Martínez en el gobierno comenzó a complicarse cuando Martín Guzmán aun estaba en el ministerio de Economía. El choque existió siempre, aunque con variantes. Martínez representó al kirchnerismo en el área, junto con sus segundos, los "Federicos" Basualdo y Bernal, pero la simpatía de Cristina Fernández de Kirchner por él no siempre fue la misma. De hecho en los últimos meses hasta se afirmó que ahora saliente Secretario de Energía se había pasado al "albertismo", claro esta que todo esto sucedió cuando en la Casa Rosada aun existía la esperanza de un futuro político para Alberto Fernández mas allá del 2023.

La diferencia esencial con Guzmán fue sobre la definición de la arquitectura de la segmentación tarifaria. Martínez quería quitar subsidios concentrando los aumentos en luz y gas en las zonas de mayor poder adquisitivo, algo que el kirchnerismo había intentado con éxito nulo en el gobierno de Cristina, Guzmán impulsó un recorte de ese beneficio en base a los ingresos de la población. Así se hizo y hasta Silvina Batakis continuó luego con esa idea.

Massa debe ahora definir no solo a un funcionario clave en el equilibrio de poder con el kirchnerismo duro, sino tambien a quien llevará adelante la segmentación original y, además, la aplicación del plan de ahorro de consumo para los 9 millones de hogares que pidieron mantener el subsidio a la luz y el gas pero que, como novedad desde su llegada al ministerio, deberá cuidarse de no pasar el tope de consumo. Si bien la definición no esta aun clara, el candidato con mas chances anoche era Federico Bernal, pero la rueda aun no terminaba de girar.