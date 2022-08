Escándalo en Lomas de Zamora: concejales del PRO votaron con el Frente de Todos una polémica licitación

El sábado pasado analizamos en MDZ el escenario de José C. Paz como caso emblemático de los problemas que tiene Juntos por el Cambio para desembarcar en los municipios más populosos del Gran Buenos Aires por la falta de audacia y a veces funcionalidad con los intendentes peronistas. El pasado 13 de julio el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora aprobó con el apoyo de la mayoría de los ediles del PRO y una de la UCR un polémico pliego licitatorio para la prestación del alumbrado público por 15 años y un costo de 90.000 millones de pesos.

Los dos únicos concejales de la coalición opositora que votaron por la negativa es el representante de la Coalición Civica, Jorge Villalba y Cecilia Gómez que responde al referente local Guillermo Viñuales. Villalba expresó que “votó en contra no sólo por considerar que el plazo de 10 años (con opción de prórroga por 5 años más) de duración del contrato es excesiva para una prestación que ha demostrado falencias en el servicio en la vigencia del último contrato, sino también porque entre otras cosas”.

Entre esas cosas existe la sospecha en la minoría que se opuso, incluso la dirigencia de la UCR local que desautorizó a su concejal, que esta licitación bastante leonina “está hecha casi a pedido de la empresa actual”. Se refieren a Servilum SA que podría quedarse por 15 años más con el contrato del servicio. Serían cuatro mandatos de jefes municipales. “Martín tenía los votos para aprobarla pero necesitaba los cinco votos de Juntos para dejarnos pegados”, agrega un dirigente crítico del comportamiento del la mayoría del bloque.

Los opositores que respaldaron esa polémica iniciativa fueron encabezados por la titular de la bancada, Silvia Sierra (alineada con Jorge Macri), Andrea Escribano (Patricia Bullrich), Gustavo Ganchegui (Maria Eugenia Vidal), Mabel Godoy (Néstor Grindetti) y Fanny Vera (UCR).

Los críticos expresan que no entienden lo qué pasó y esto interpela cómo se ve a la mayoría de los referentes del PRO ya que la concejal de la UCR fue orgánicamente desautorizado. “Los concejales no dieron explicaciones sobre su voto a favor de una licitación por el mantenimiento del alumbrado público por quince años. ¿O tal vez no haya explicación?

De todas formas, lo que viene ocurriendo con JxC en la Tercera Sección Electoral empieza a preocupar a la dirigencia bonaerense y nacional. En la Primera saben que pierden en Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, Escobar y José C. Paz. Pero tienen grandes expectativas en ganar Ituzaingo, Moron, Hurlingham y Tigre.