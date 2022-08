Rodolfo Suarez volvió a atacar a la Nación e hizo una fuerte denuncia

Rodolfo Suarez fue crítico, una vez más, contra el Gobierno nacional por las medidas de recorte presupuestario tomadas por el ministro Sergio Massa en Economía. El gobernador puso el grito en el cielo y con una frase dejó en claro la situación que atraviesa Mendoza en cuanto al reparto de dinero de parte de Nación.

"El recorte de Nación afecta en tres aspectos. Nación iba a hacer unos jardines maternales en la provincia, son siete que no se van a realizar. Tampoco se realizará la obra de Procrear en el departamento de Guaymallén y se suspendió todo lo que es el programa de Conectar Igualdad, más algo que recibíamos en concepto de leche para niños y niñas", dijo Suarez en conferencia de prensa este lunes.

"Hasta este momento, a nosotros, a los mendocinos, no nos han quitado ningún tipo de aporte dinerario. ¿Saben por qué? Porque no nos daban nada, no lo teníamos. No nos vamos a ver perjudicados en ese sentido", remarcó con cierto tono irónico sobre el final de la frase.

Y sostuvo: "Nos quedaremos sin esas obras mencionadas, pero otras provincias tienen adelantos del Tesoro de la Nación. Queremos que sea una ley pareja para todas las provincias. Si a nosotros nos recortan esos beneficios, queremos que también ocurra en otras provincias igualmente, lo estamos estudiando".

Sobre Portezuelo y El Baqueano, contra La Pampa

Al respecto de las recientes reuniones que mantuvo con el intendente de Malargüe y distintas cámaras de comercio del Sur mendocino, informó: "No hemos dejado de lado a Portezuelo del Viento. Ya presentamos el pronto despacho y el presidente tiene 30 días para emitir un laudo. Mientras tanto estamos estudiando el viejo Portezuelo del Viento, es una obra distinta y está a la par de lo que decida Alberto Fernández. La obra está estudiada y es una alternativa".

Como dije anteriormente, no voy a abandonar Portezuelo.

Hoy presenté un pronto despacho al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, para que se expida en un plazo de 30 días sobre Portezuelo del Viento, bajo apercibimiento de iniciar una acción de amparo por mora. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) August 29, 2022

"Con El Baqueano no tendría que haber ningún problema con otra provincia", analizó Suarez y respondió filoso: "Seguramente en La Pampa ocurre que se hace campaña política en contra de Mendoza en lo que sea. Van a interponer alguna acción judicial. Estamos bien asesorados en lo técnico y jurídico, estamos seguros y sólidos para defender la obra".