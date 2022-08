Cómo afecta en Mendoza el recorte del Gobierno nacional

La comunicación fue sutil y disimulada, pero el resultado es bien concreto. El Gobierno nacional ejecutó un duro recorte de gastos, con la particularidad que lo hizo en áreas sensibles y, en buena parte, en inversión en bienes de capital e infraestructura. Así, por ejemplo, se recortó la compra de computadoras de Conectar Igualdad, la construcción de salas de nivel inicial en educación y la transferencia a las provincias para realizar obras. No hay recortes visibles en la política u otros ítems superfluos.

Justamente en las provincias es donde más preocupa. La Nación no tiene responsabilidades mayores en educación, a pesar de tener un ministerio. Solo ayuda a los distritos con menos del 10% de los salarios y con inversión en infraestructura o insumos. Ahora esos planes estarán resentidos. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron que en Mendoza se han distribuido unas 33 mil computadoras en tres años y que con el ajuste muchos adolescentes quedarían sin ese material.

Uno de los recortes en educación.

En cuanto a las salas de nivel inicial, hay un programa nacional que había comenzado en la gestión de Mauricio Macri para construir 3 mil salas en todo el país. El expresidente fue duramente criticado porque ese objetivo no se cumplió. La construcción siguió, pero para el año que viene y lo que queda de éste no habría nuevas licitaciones. Algunos jardines llegaron a entregarse, otros están en proceso y hay obras frenadas por problemas en las empresas y pagos. La provincia donó terrenos a la Nación para que se ejecutara el plan. Ahora está en duda la continuidad. "Lo que no se licite ahora, no se construirá el año que viene", explicaron. Hay dudas también sobre la continuidad del apoyo nacional a la compra de materiales, como bancos. Este año en Mendoza hubo graves problemas y hasta se suspendieron las clases en algunas escuelas por falta de bancos.

Más recortes en educación.

En educación el recorte ronda los 70 mil millones de pesos y supera los 50 mil millones en obras. Allí también quedó afectado el programa Procrear. En Mendoza, por ejemplo, está lanzado el concurso para desarrollar un nuevo barrio en Guaymallén, en terrenos que eran nacionales y fueron transferidos al Procrear. Ese plan de viviendas aún no es licitado y quedó en dudas. También está previsto otro núcleo de departamentos en Capital, en los terrenos remanentes del ferrocarril. No hubo información si ese proyecto sigue en pie o queda afectado por el recorte.

Las provincias y municipios serán los más afectados por el recorte en obras.

Al revisar las planillas del ajuste dispuesto por Sergio Massa, se nota que las provincias son las más afectadas, pues en todos los ministerios hay recortes que van en ese sentido.

La decisión de Massa incomoda al Gobierno, en particular al ala dura del kirchnerismo. Es que golpea un tema sensible y que había sido tomado como eje para cuestionar la gestión de Macri. Incluso ese sector ya carga con el peso de haber tenido casi dos años las aulas cerradas, decisión que en algunos distritos, como Mendoza, les jugó en contra políticamente.

Hoy conocimos que Massa recortó recursos para educación, salud y las provincias. Es escandaloso el silencio de @gustavocorrea77, de la @CtaMza y del @sutemendoza frente al recorte de $50 mil millones del "superministro", quien considera a la educación como una variable de ajuste. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 23, 2022