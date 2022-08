Picante cruce con un senador kirchnerista por la causa Vialidad

El senador provincial del Frente de Todos, Lucas Ilardo, habló en MDZ Radio sobre la marcha que se realizó ayer en Mendoza en apoyo de Cristina Fernández de Kirchner. Sobre el final, se dio un mano a mano con los conductores de Uno Nunca Sabe sobre la "protección mediática" al macrismo y al radicalismo provincial versus "el ataque constante" al peronismo.

En una picante entrevista, Lucas Ilardo se cruzó con Marcelo Arce y Laura Prudencio, conductores de MDZ Radio en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Antes, se le consultó por la marcha que ayer reunió a 4.500 personas y su impresión al respecto en cuanto a la convocatoria. "Es muy subjetivo, a mi me parece que fue una estampida importante de mendocinos que eligieron acompañar un lunes a las 7 de la tarde. Fue muy fuerte porque principalmente era gente del Gran Mendoza y no de lugares más alejados", aseguró.

"Periodistas y analistas locales, por lo que escuché previamente, no esperaban más de 500 o 600 personas, así que anduvo bien. Sirve para expresar que no hay una voz única. Nosotros entendemos que hay una movida mediática y judicial que ha decidido condenar de antemano en una causa creada a la vicepresidente, que es un ataque contra el peronismo en su conjunto no sólo contra ella", continuó.

Ya puntualmente sobre la causa Vialidad, el legislador kirchnerista, entiende que "Cristina despierta pasiones, mucha gente no la quiere, mucha sí. Eso pasa con los grandes líderes, pero uno debe abstraerse de eso y exigir que en una democracia se garanticen las reglas del debido proceso, que en ese caso no pasó".

"Ni un juez ni un fiscal pueden cometer estas irregularidades, es preocupante. Vamos a seguir en este estado de alerta y lo vamos a seguir expresando", sentenció Ilardo.

Mano a mano

¿Por qué hablan de proscripción del peronismo? ¿Usted no va a presentarse el año que viene a las elecciones?

Sí

Entonces, ¿dónde está la proscripción?

No es eso.

¿Entonces? Hoy no hay nada que le impida ser candidata a Cristina Fernández de Kirchner.

No, se supone que si hay una condena será de inhabilitación, en un juicio mal armado. Mire, en 2011 la diputada Elisa Carrió denunció desvíos de obra pública a Lázaro Báez y el juez y el fiscal de ese momento se declaran incompetentes, porque dijeron que esa causa había que resolverla en la provincia de Santa Cruz. Va allá, y después de 3 años quedaron absueltos. Pero 6 años después gana Mauricio Macri las elecciones, Iguacel asume en Vialidad y se presenta con móviles de la policía y una testigo dijo que la obligaron a firmar un papel. Y el mismo fiscal y el mismo juez ahí sí dijeron que eran competentes. ¿Por qué antes no lo eran y ahora sí?

Más allá del color político, por qué cualquier persona acepta esto. A Cristina Kirchner no la dejaron ampliar su declaratoria, el fiscal habló con declaración televisada y a ella no la dejaron. Ni hablar de que el fiscal estaba guionado, un fiscal que lee es inaceptable, no puede hacerlo. Era un juicio guionado y público, no oral y público.

¿Cómo explican a Lázaro Báez?

Yo no tengo que explicar a Lázaro.

Pero es central, su crecimiento patrimonial, uno de los principales contratistas de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

¿Por qué no hablamos de la obra pública en Mendoza? Yo puedo mirar a los ojos a cualquiera. Desafío mano a mano a Alfredo Cornejo y a Rodolfo Suarez para hablar de corrupción públicamente.

Ahora, si queremos hacer un escarnio con una sola dirigente a mi no me corresponde, le correspondería a la Justicia, pero lo tiene que hacer bien. A todos nos tienen que investigar y todos los funcionario públicos debemos rendir cuentas.

Que investigan a Cristina Fernández de Kirchner porque Macri ganó las elecciones es una lectura que hacen ustedes.

No, porque Macri metió 4 jueces por decreto. ¿Y el fiscal y el juez jugando al fútbol en la casa de Macri te parece normal?

¿Cómo justifican que los bolsos de López son corrupción del macrismo?

No es mi rol investigar nada, la Justicia tiene que investigar. Yo lo que pido es que la Justicia lo haga bien, que respete el derecho de defensa.

Cornejo debería estar preso por lo que robaron en Vialidad provincial. Lo de José López lo incluye el fiscal en el último alegato, por eso Cristina pide ampliar la indagatoria y no la dejan. Eso estaba en otra causa. ¿Por qué en base a 6 mensajes de texto se determina que viene del kirchnerismo y no de los 100 del macrismo?.

Pero la recibe un funcionario kirchnerista.

Que vaya preso. En ningún país del mundo se hacen responsables los presidentes de los actos que cometen sus funcionarios. Por eso este juicio no tiene ni pies ni cabeza.

Ahí podemos discutir si corresponde o no la asociación ilícita. Pero a mi me da la impresión de que buscan "sociabilizar" la corrupción, decir "a nosotros nos juzgan por eso, pero ellos también hicieron esto".

Eso es una construcción que estás haciendo con mi charla. Yo digo que tiene que haber un juicio justo, que se está armando una causa. Queremos que investiguen a Cristina Kirchner y a todos. Lo que yo digo es que la Justicia no es objetiva, que tiene intereses y que los manejan los involucrados en la política.

Coincido. Hay una injerencia en los tribunales de Comodoro Py impresionante. ¿No lo hizo eso también el kirchnerismo?

Y si lo hizo está mal. Me responden igual que como dicen que contesto yo. No pido que no la investiguen, digo que hay una justicia imparcial.

Saliendo del tema Vialidad. Llama la atención como el kirchnerismo se termina sujetando a Massa, que tomó medidas más duras de las que el kirchnerismo le objetaba a Martín Guzmán.

Lo que pasa es que cuando decís "el kirchnerismo" englobás a todos. Básicamente una diferenciación entre nuestra posición política y Guzmán fue como llevó a cabo la negociación de la deuda. El tiempo, la manera como se fue y el cimbronazo al que sometió a este país terminaron dándonos la razón.

Pero dimos vuelta la página, hay un nuevo ministro de Economía y lleva dos meses, estamos acompañándolo para que haga las cosas bien. Yo siento que en el último tiempo ha dado previsibilidad, ha dado metas , ha dicho la verdad sobre que se vienen momentos difíciles. Me parece razonable. Después, el tiempo dirá. Deseo que le vaya bien.

¿Qué opina del ajuste en los ministerios?

Lo quiero ver primero. Se da por hecho que habrá un ajuste en áreas sensibles y aún no se sabe. Massa ha analizado todas las áreas del Estado y ha dicho que tenemos que reducir el gasto, después en cada cartera determinarán en qué parte. El gobernador Suarez dijo que iban a recortar las netbook y salió el ministro de Educación de la Nación a decir que están garantizadas todas las netbook para todas las escuelas este año. Así que voy a esperar. Tal vez la disminución sea en ámbitos innecesarios.

Si me preguntan a mi, no estoy de acuerdo con que se recorte, pero tampoco nos van a correr con la vaina los que eliminaron el ministerio de Salud y recortan el presupuesto de Educación todos los días en Mendoza.

Yo creo que los deja descolocados, porque ustedes no querían el ajuste y vino Massa a hacerlo.

Sí, cuando decíamos eso ustedes nos criticaban y decían que no se puede gastar todo y que hay que ajustar. Entonces siempre vamos a estar descolocados para ustedes.

Se habla mucho de relato, de que están reconstruyendo una épica. ¿Cómo cree que esto impacta en Mendoza con un peronismo que viene de perder 11 elecciones seguidas?

Cómo impacta no lo sé.

¿Esto los pone políticamente en cierto grado de competitividad para las elecciones del año que viene?

Usted tenía ganas de decir que el kirchnerismo perdió las últimas 11 elecciones, entonces no hizo una pregunta concreta.

Lo acabo de decir y lo escribí el domingo, es el peor escenario para la provincia, nos encaminamos a un feudo radical que yo creo que no es bueno para Mendoza. Pero para evitarlo se necesita una opinión fortalecida y un peronismo competitivo.

Es difícil que el peronismo sea competitivo si tenemos un gobierno que en Mendoza hace bastante mal las cosas, pero tiene un nivel de protección mediática muy alta, tanto Cornejo como Suarez. ¿Usted cree que Suarez está haciendo un buen gobierno?

No.

¿Por qué no se habla en Mendoza de los temas que se hablan a nivel nacional? De la corrupción, de que Suarez va a pedir mayoría automática en la Corte?

En MDZ hablamos. ¿Todo se reduce a que el peronismo no puede ganar competitividad porque Suarez está protegido por los medios?

No, es uno de los factores, el peronismo no ha tenido una buena performance electoral y deberemos mejorarlo. Por qué aún no aparece una persona que supere la oferta electoral del radicalismo es un desafío que tiene el peronismo. Pero es muy difícil cuando se minimizan los errores del radicalismo y se maximizan los del peronismo.

¿Eso explica todo?

¿MDZ no tuvo una vinculación con Macri? Por supuesto que sí. Eso explica algo, no todo, pero no hay imparcialidad. Deciden no publicar la corrupción de Macri.

Ilardo, mencione 3 cosas que este medio no haya publicado de la corrupción de Macri, Suarez o Cornejo, que dice usted.

Vialidad provincial. ¿Dónde vinculan a Sandez con Cornejo?. El titular de obra privada de Godoy Cruz que declaró 150 millones de pesos, familiar de Tadeo García Salazar.

Ya para finalizar, MDZ se comprometió a publicar algunas de las notas donde esto que detalla Lucas Ilardo estuvo explicado en el medio:

En este enlace la entrevista completa a Lucas Ilardo en MDZ Radio.