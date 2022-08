La campaña de Hebe de Bonafini que promociona La Cámpora

Septiembre será un mes de alto voltaje político. Tras el acampe kirchnerista en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, La Cámpora se sumó hoy a una campaña lanzada por Hebe de Bonafini para salir en defensa de la vicepresidenta en la vía pública en todo el país. "Todos somos Cristina", es el título de la movida que propone la titular de Madres de Plaza de Mayo a través de un video publicado en Twitter y que fue difundido por la agrupación de Máximo Kirchner.

"Las Madres hemos preparado un trabajo, tiene que ir acompañado por camisetas, afiches, volantes, murales, banderas y grandes carteles en las casas. No tengamos miedo. Todos somos Cristina. Las Madres vamos a colgarlo esta semana. No nos quedemos protestando solamente. Tratemos de convencer a los compañeros que no estén convencidos", es la arenga de Bonafini que también fue promocionada por Andrés "Cuervo" Larroque.

Anoche, se dio un anticipo de la campaña lanzada por Bonafini y La Cámpora. Un grupo de hinchas de Defensores de Belgrano protagonizó un tenso momento luego del empate por 1-1 con All Boys cuando la policía de la Ciudad les retiró una bandera en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

Hebe de Bonafini viene de renovar sus cuestionamientos contra Alberto Fernández luego de la aparición del Presidente en TN. "¿Qué se cree que es un indulto? Reconocer que uno cometió un delito… Cómo va a aceptar Cristina eso", cuestionó la dirigente y le aconsejó que "hable lo menos posible".

“Yo le voy a decir señor Presidente, con el respeto que le tengo porque es el Presidente de la Nación, que hable lo menos posible porque cada vez que habla… Señor Presidente, ¿quién le hace el discurso? ¿Usted no sabe que un indulto es cuando uno reconoce que cometió un delito? ¿O no se da cuenta de eso? ¿Qué se cree que es un indulto? Reconocer que uno cometió un delito… Cómo va a aceptar Cristina eso. Ni perdón, ¿por qué? Cuando uno no comete un delito, no tiene por qué someterse a eso”, lanzó Hebe.