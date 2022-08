El humillante consejo de Hebe de Bonafini a Alberto Fernández tras sus polémicas declaraciones

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le aconsejó en tono humillante al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que "hable lo menos posible". "¿Usted se escucha después de que habla?", lanzó en relación a la polémica generada por los dichos del jefe de Estado sobre el fiscal Luciani al sostener este último miércoles por la noche que "el fiscal (Alberto) Nisman "se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa, espero que no haga algo así el fiscal (Diego) Luciani".

"Voy a empezar pidiéndole al señor presidente (Alberto Fernández), con el respeto que le tengo que tener porque es el presidente de la Nación, que hable lo menos posible ¿Quién le hace el discurso?", señaló De Bonafini.

"Nunca me callé y menos ahora. Las madres estamos dispuestas a defenderla por todo. No se por qué sacó tantas cosas de ese bolsillo que tiene, en vez de corazón. Sacó a relucir cosas que no tenían nada que ver. La verdad es que es una desilusión después que habla" continuó.

Y expresó de forma tajante sobre las participaciones de Alberto Fernández en la prensa: ¿Usted se escucha después de que habla? ¿Alguien le hace un análisis de sus discursos? Yo sé que a usted no le va gustar esto que digo, pero bueno. Como lo voté, tengo el derecho. Si lo votamos y tenemos que decir amén es como la Iglesia. ¿Arrodíllese y rece? No".

En otro tramo de su discurso, De Bonafini volvió a defender a Cristina Fernández de Kirchner y aseguró: "El mes de septiembre todos somos Cristina. No tengamos vergüenza de poner en la puerta de nuestras casas que todos somos Cristina. Si no lo hacen es porque no lo sienten".