Por qué los halcones se enredaron en los hilos de Cristina Fernández de Kirchner

Fin de semana caliente en la esquina de la casa Cristina Fernández de Kirchner con una guerra entre la militancia K y la Policía de la Ciudad que ya fue bautizada como "Batalla de Recoleta". "Los hilos estratégicos" de la función teatral de la vicepresidenta quedaron al descubierto, mientras que Horacio Rodríguez Larreta, como en una trampa, sufrió las presiones de los halcones de Juntos por el Cambio.

En este marco, la Mesa del Poder analizó "la trampa en la que cayó Juntos por el Cambio y los hilos forzados que hablan de una unificación del peronismo", que aún no sucede, pero que la vicepresidenta presiona para llevar adelante.

Además, los periodistas entrevistaron al consultor político y analista de Opinión Pública, Raúl Aragón, quien argumentó que "los platos rotos" provocado por los halcones serán pagados por Horacio Rodríguez Larreta. "Tuvo que ceder porque la presión fue intensa desde su interna", dijo en MDZ Radio.

El gran error forzado que provocó Cristina Kirchner a Juntos por el Cambio

Para Raúl Aragón, el escenario electoral para 2023 está absolutamente indefinido. "Tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos han decidido no decidir las candidaturas en una interna que seguirá hasta el 2023. Mientras, Sergio Massa, con el apoyo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se dedica a equilibrar las cuentas a través de un ajuste fiscal que lleva adelante hace más de 25 días. Por lo tanto, la interna peronista está postergada, al revés de lo que sucede en la oposición, donde su interna está en una situación feroz, agravada ahora por haber cometido un gran error, al poner un vallado entre la militancia kirchnerista y su dirigente", comentó el especialista.

Además, agregó que Juntos por el Cambio está perdiendo una batalla porque desconocen a su contrincante político. "Desconocen al peronismo y con las consecuencias que tiene, porque hace unas horas el juez Roberto Gallardo manifestó que la custodia de Cristina Fernández de Kirchner le pertenece a la Policía Federal y ordenó que la Policía de la Ciudad se retire del lugar. Entonces está fue una derrota pública impulsada por el sector más duro de Juntos por el Cambio producto de que su interna está tan intensa que Horacio Rodríguez Larreta tuvo que ceder y tendrá que pagar sus costos", describió el consultor.

Por otra parte, Raúl Aragón declaró que tras conocer el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad para la vicepresidenta, el magistrado logró lo más difícil inclusive para un peronista, que fue "reunificarlos en una sola masa". " A pesar de las diferencias internas, sus alegato final unió al partido y el broche de oro fue lo que sucedió el sábado en la casa de la mandataria. Este movimiento tuvo 18 años de proscripción, sumado a los 7 años de la última dictadura genocida y ahora frente a lo que entienden como persecución judicial, el peronismo volvió a unirse porque lo tienen en el ADN. Encima el movimiento nació con su líder preso y estas similitudes históricas tienen una resonancia muy profunda, provocando que el pueblo peronista sea más que una agrupación. Por ende, le están haciendo campaña presidencial al oficialismo", apuntó el analista político.

¿Realmente Cristina forzó la unión del peronismo?

Para la Mesa del Poder, lo que ocurrió este fin de semana, donde los militantes kirchneristas se congregaron en Recoleta, fue de una situación armada por la vicepresidenta para forzar una unión que todavía no sucede.

Para Beto Valdez a la "Batalla de Recoleta" asistió solamente el kirchnerismo duro, pero en cambio el establishment peronista brilló por su ausencia porque prefieren mirar de lado la situación. "Había mucho militante funcionario vinculado al camporismo y al Instituto Patria. En la cita no hubo ningún referente peronista, ya que prefieren relojear la situación antes de meterse. Por eso, digo que una parte del peronismo se unió y no todo el movimiento. No creo que Cristina Fernández de Kirchner logre esa unión antes de cerrar las listas para las elecciones o que mantenga la lapicera porque falta mucho tiempo. Sin embargo, destaco que no podemos dejarnos llevar por la estrategia de la vicepresidenta".

Ante esto, Rubén Rabanal estuvo de acuerdo en la duda que remarcó Valdez y describió que quienes fueron las personas que asistieron a la movilización realizada en Recoleta. "En la movilización había presencia de una clase media y alta acomodada. La misma que se siente subyugada por el supuesto progresismo de la vicepresidenta. Por ello, había una marcha dirigentes y no de dirigidos. Para que me entiendan en términos duros, el ambiente estaba compuesto por gente que tenían estudios universitarios y como ellos decían ´acá hay mucho master´. Esto implicó que la vicepresidenta movilizó a la masa que tiene y no toda la que alardea", contó el periodista.

Para tratar de graficar la situación de la obra de la mandataria, Rabanal recordó el momento en el cual los hilos de la presidenta quedaron evidenciados por uno pocos. "Fue cuando salió al balcón de su despacho del Senado, sin darse cuenta cuando una cámara la tomó y ella le pidió a la multitud que ´canten la marcha peronista´. Ahí se vieron los hilos de los títeres, porque está forzando una situación de apoyo del resto del peronismo que todavía no sucede", enfatizó.

