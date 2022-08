Se anunció la licitación de la doble vía Junín-Rivadavia-San Martín

Rodolfo Suarez anunció este lunes la licitación de la doble vía que unirá a los departamentos de Junín, Rivadavia y San Martín y sostuvo que será financiada con fondos "netamente provinciales". Los detalles de la obra y el monto final.

"Hoy licitamos la primera etapa de la doble vía Rivadavia, Junín y San Martín. Con fondos netamente provinciales, vamos a llevar adelante esta obra que tanto necesitan los vecinos de la zona Este para mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y reducir los tiempos de viaje", dijo el mandatario provincial este lunes.

Además indicó que "esta obra fue una promesa que hicimos en campaña. Estamos haciendo lo que corresponde. Cuando se dice algo en la campaña hay que cumplirlo. Se hizo por la insistencia de quienes defienden a los vecinos y vecinas del Este. Será una obra que les hace muy bien a los mendocinos".

El tramo de 4 kilómetros, se extiende desde la calle Falucho, en Rivadavia, hasta la Ruta Provincial 60, en Junín. Cuenta con un presupuesto oficial de más de 2 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses. pic.twitter.com/CxIHLIyKIa — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) August 29, 2022

"Esta obra tenía financiamiento del BID. No la pudimos concretar antes, porque para tomar ese dinero necesitábamos dos tercios de los votos en la Legislatura y no nos lo votaron. Es el hecho político más increíble que tengo en la gestión. Descuidaron a los vecinos por una cuestión política. No me lo puedo explicar, la oposición también tiene que trabajar para que las obras se concreten", recordó Suarez criticando al peronismo local.

En una conferencia que se realizó en , estuvo acompañado por el vicegobernador Mario Abed; los intendentes Miguel Ronco (Rivadavia); Raúl Rufeil (San Martín); Héctor Ruiz (Junín); el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro, y el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli.