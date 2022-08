Alboroto en Recoleta: el particular cuestionamiento de Jorge Macri a Cristina Fernández de Kirchner

El ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, apuntó contra la Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo luego de la concentración de militantes en la puerta de la vivienda de la vicepresidenta. Además, cuestionó que resida en el barrio porteño de Recoleta, una zona caracterizada por sus inmuebles de alto nivel. “¿Dónde vive Cristina? En el barrio más cheto de la Ciudad de Buenos Aires, no vive en La Matanza con su gente”, dijo.

“Hay mucha gente con responsabilidad en todos los espacios políticos que va a cuidar que esto no se desmadre. Hay que trabajar para eso. La sociedad esta reclamando eso. Hay una mística bastante fuerte en núcleos duros del kirchnerismo. No es un renacer", señaló Macri en diálogo con Radio Millenium. Y, en relación a la causa Vialidad en la que se encuentra involucrada judicialmente Fernández de Kirchner, enfatizó: "No hay que mezclar los fenómenos de sectores fanatizados con el clima genera. Lo que la sociedad está observando con el fiscal Luciani es que hay más pruebas de lo que se pensaba”.

Cristina Kirchner ingresando a su vivienda en la esquina de calles Juncal y Uruguay.

Por otro lado, aseguró que desde el kirchnerismo “intentan destrozar la Ciudad para que no se note que se puede gestionar mejor que ellos. Cuando no pueden ganarte, te destrozan”. “¿Dónde vive Cristina? En el barrio más cheto de la Ciudad de Buenos Aires, no vive en La Matanza con su gente”, sostuvo.

En esa misma línea aportó: “¿Dónde vive la mayoría de los funcionarios? ¿De dónde es Axel Kicillof? Es producto de la clase media urbana porteña. Pero te habla de los porteños que quieren quedarse con toda la plata. El kirchnerismo dice odiar a la ciudad de Buenos Aires pero la elije para vivir”.

“No me como la curva de que este es el renacer del kirchnerismo. Hay un fanatismo en un espacio que es más chico que antes. Es más fuerte pero con menos gente”, finalizó.