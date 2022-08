El jefe de La Cámpora dijo que el juicio a Cristina Fernández de Kirchner "ordena" al FdT

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y jefe de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque, dijo hoy que "genera esperanza" que Cristina Fernández de Kirchner "se haya plantado" ante las acusaciones en su contra durante el "derecho a la defensa" que ejerció ayer al margen del juicio de la causa Vialidad "Genera esperanza, obviamente, primero que Cristina se haya plantado, como siempre lo hecho, y que diga las cosas con claridad", dijo el ministro bonaerense en diálogo con Radio 10, al respaldar la exposición que la ex presidenta realizó ayer por la mañana a través de su cuenta de Youtube, luego de que el tribunal que la juzga le negara la posibilidad de ampliar su declaración indagatoria.

En ese marco, agregó: "La política sin coraje no tiene mayor utilidad y Cristina expresa una política con coraje. Todos los que hacemos política nos tenemos que mirar en ese espejo. No le tenemos que tener miedo a ningún debate" Para Larroque, "llegó el momento de pararse, de ponerse de pie, y dar las discusiones sea quien sea que esté enfrente". "No hay que temer y hay que confiar en los valores del pueblo", remarcó.

Asimismo, el secretario general de La Cámpora dijo que también "genera esperanza" que Cristina Fernández de Kirchner "nos ponga de cara a la verdadera discusión que tiene nuestro país, que no pasa solo por el tema judicial y la persecución" sino que "es una cuestión de modelos de país, y que tenemos que definir dónde se va a discutir eso, realmente si en los tribunales comandados por el partido judicial o en el ámbito de la democracia".

En ese sentido, el funcionario dijo que "este país ha funcionado o ha tenido sus mejores momentos cuando le tocó gobernar al peronismo, un peronismo de cara a la gente, sin ambigüedad, y ese es el camino que debemos transitar y para eso tiene que participar toda la sociedad". Para el ministro bonaerense, "pasó a lo largo de nuestra historia que muchas veces quienes están en los centros de poder no logran leer la realidad y acá se está gestando algo que tiene que ver con terminar con un momento difícil, complejo, y volver recuperar la esperanza, que es lo que anhela una gran parte de nuestro pueblo, y por supuesto la militancia está en estado de alerta y movilización desde hace 48 horas".

Según Larroque, en el Frente de Todos se había entrado en "un periodo de tensiones de carácter interno". "Nos habíamos enredado en debates importantes, pero habíamos perdido de vista lo fundamental y creo que esta situación ordena", añadió.

"Ya está ocurriendo: están floreciendo miles de convocatorias a lo largo y ancho del país, de Ushuaia a la Quiaca, el pueblo se remite a esos 12 años en los cuales, así como fue con Evita y Perón, se lograron niveles de dignidad acordes a lo que plantea nuestra propia Constitución, nada extravagante", manifestó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Fernández de Kirchner sea candidata en las elecciones de 2023, dijo: "Cuando Cristina habla genera esperanza y expectativa. Estamos viviendo un tiempo gris en materia económica, creo que la recuperación de la expectativa y esperanza para el conjunto del pueblo se debe dar a través de la política y hoy la figura de la política que sobresale y genera esperanza es ella".