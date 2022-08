Dura advertencia de La Cámpora al PJ para defender a Cristina Fernández de Kirchner

Mensaje interno de La Cámpora al peronismo y una advertencia sobre el futuro electoral del Frente de Todos en medio del ascenso de Sergio Massa. "Sin Cristina no hay peronismo. Sin peronismo no hay país". Andrés "Cuervo" Larroque salió hoy en Twitter a aclarar sin peronismo no habría país y por la tanto sin Cristina no habría Argentina. Raro mensaje en tono amenazante al resto de la coalición del Frente de Todos.

El secretario general de La Cámpora, Andrés "El Cuervo" Larroque funciona en la práctica como el vocero político de Máximo Kirchner. Y en el Gobierno nacional interpretan que el kirchnerismo duro intenta ahora recuperar la centralidad luego del desembarco de Sergio Massa como nuevo súper Ministro de Economía.

Sin Cristina no hay peronismo. Sin peronismo no hay país. — Andrés Larroque (@larroqueandres) August 8, 2022

La Cámpora ya había difundido la semana pasada un video donde advertía sobre las consecuencias que podría tener una condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en medio de la lectura de los alegatos por presunta corrupción en la obra pública. La agrupación de Máximo Kirchner lidera la defensa de la vicepresidenta.

En medio de los alegatos del juicio por supuestas irregularidades en el reparto de la obra pública desde 2003 a 2015, la agrupación de Máximo Kirchner difundió un video en tono de amenaza donde advierten que "si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar". La organización desafía así abiertamente el proceso judicial donde el fiscal Diego Luciani aseguró que existió una falta de supervisión de los organismos de control del Estado que posibilitaron lo que volvió a calificar como un mecanismo de corrupción que se extendió entre 2003 y 2015.

El mensaje de La Cámpora al peronismo llega luego de que se confirmara la salida de Darío Martínez y Federico Basualdo, ambos del kirchnerismo, de la Secretaría de Energía para ser reemplazados Flavia Royón y Santiago Yanotti terminó de delimitar así las últimas definiciones en su equipo de trabajo.



Cristina Fernández de Kirchner recusó al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que la someten a juicio, luego de que se conocieran fotos en las que ambos están jugando al fútbol con funcionarios vinculados a Mauricio Macri. "Todo hace juego con todo", expresó la ex mandataria a través de su cuenta de Twitter.