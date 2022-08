El nuevo conflicto entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández

Carlos Burgueño, economista de MDZ radio, contó al aire de Uno Nunca Sabe por qué se enfrentaron esta vez Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, Sergio Massa quedó en medio y finalmente no aplicaron ninguna medida.

El precio de los medicamentos volvió a enfrentar ideológicamente a Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández. "Un tema complicado", destacó Burgueño y luego contó cómo fue la secuencia que concluyó sin ninguna decisión tomada y con el ministro de Economía en medio de las idas y vueltas.

"El tema de los laboratorios es complicado, sabemos que hay dos grandes Cámaras y amigos cruzados de un lado y del otro", contextualizó el economista. Entonces, Sergio Massa planteó una medida a aplicar para controlar el precio de los medicamentos y le consultó a Alberto Fernández si estaba de acuerdo. El presidente respondió "obviamente que sí, avanzá por ese lado", siguió relatando.

Sin embargo, "alguien del equipo le sugirió a Massa consultar 'del otro lado' -específicamente al ala kirchnerista de la coalición-. Entonces le comentaron a Wado de Pedro, quien lo planteó en el Senado -donde 'reina' Cristina Fernández de Kirchner- y desde ahí le prohibieron rotundamente tomar esa medida".

"En definitiva, ¿alguien vio algún anuncio sobre el precio de los medicamentos? -preguntó retóricamente Burgueño- No. La conclusión es que.no sale la medida. Es decir, Massa no pudo tomar la decisión". Entonces, Burgueño fue más allá y analizó: "Esto es una cuestión sectorial y pueden dialogarlo, pero imaginémonos qué va a pasar cuando haya que bajar el gasto público y ajustar. Supongo que el ministro de Economía va a empezar a tomar decisiones y se terminó. Con carteras como Turismo no será un problema, pero ¿por ejemplo en Anses?". Teniendo en cuenta que Anses tiene gente de Cristina Fernández de Kirchner.

Finalmente, Burgueño presagió que asistiremos a un nuevo conflicto interno cuando se confirme que el déficit de 2023 tiene que ser del 1.9 por ciento y el presupuesto se arme a partir de eso. "Eso lo hará (Gabriel) Rubinstein -el flamante viceministro de Economía-, es más, él viajará a entrevistarse con el FMI. Massa de reunirá con Georgieva y Rubistein con el negociador del Fondo, Ilan Goldfajn", finalizó