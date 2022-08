Exclusivo: Mauricio Macri encabezó una cumbre política mientras hablaba Cristina

Pragmático y enfocado en las elecciones 2023, Mauricio Macri aprovechó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner para reunir a su tropa de la provincia de Buenos Aires, justamente el territorio donde la vicepresidente tiene mayor peso electoral de cara a los comicios del 2023. El ex presidente recibió en sus oficinas de Olivos al foro de legisladores del PRO, un colectivo de todas las provincias que renovó jefatura.

El encuentro duró una hora y fue en simultáneo al discurso de la vicepresidenta en el marco del juicio por presunto desvío de fondos de la obra pública. Sin embargo, Macri no hizo ninguna referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Nadie siguió su alegato desde el despacho del Senado y los casi 20 legisladores presentes se enfocaron en el armado nacional, y bonaerense, para enfrentar al kirchnerismo en las elecciones 2023.

Durante la reunión, que contó con la participación de Hernán Lombardi y Darío Nieto, se produjo un interesante diálogo donde Macri dejó abierta la posibilidad de ser candidato presidencial el año próximo:

-Mauricio Macri: "En el PRO tenemos muy buenos candidatos a presidente. Están Horacio (Rodríguez Larreta), María Eugenia (Vidal) y Patricia (Bullrich).

-Esteban Vítor: "¿Y vos Mauricio?"

-Mauricio Macri: "Yo no lo tengo definido. Lo más importante son las ideas y los proyectos, no los nombres".

Estéban Vitor es el legislador provincial de Entre Ríos que deja la presidencia del foro federal de legisladores del PRO para ser reemplazado por el rionegrino Juan Martín. El ex presidente fue contundente en su respuesta y por ahora no descarta competir por la presidencia.

Luego de la cumbre con los diputados de todo el país, hubo una segunda reunión, más reducida, enfocada en el armado electoral de la provincia de Buenos Aires donde el kirchnerismo tiene su principal peso electoral. Alex Campbell, mano derecha de María Eugenia Vidal, y Cristina Ritondo, pre candidato a gobernador del vidalismo, y Adrián Urelli, vicepresidente de la Legislatura bonaerense y hombre de Néstor Grindetti, estuvieron a solas con Macri.

Allí el ex presidente inistió con sus conceptos: "O somo el cambio o no somos nada". A pesar del intento de Cristina de Kirchner por vincular a empresarios macristas como Nicolás Caputo al negocio de la obra pública que se investiga en el juicio por presunto desvío de fondos, no hubo réplica de Macri a esas acusaciones.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunirá mañana para intentar transmitir una imagen de unidad luego de las declaraciones de Elisa Carrió, quien pidió "reglas decentes" dentro del espacio y realizó acusaciones sobre varios integrantes de la coalición, y para analizar el escenario político tras el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro está pactado en la sede porteña del sindicato de Gastronómicos y será una reunión de la Mesa Nacional, máximo órgano de conducción política de JxC, que tendrá el formato ampliado y además de los presidentes de los partidos que conforman la coalición incluirá también a los jefes de los bloques partidarios. De este modo, se aguarda en el encuentro la presencia de Patricia Bullrich (titular del PRO); Gerardo Morales (presidente de la UCR); Maximiliano Ferraro (titular de la Coalición Cívica) y Miguel Pichetto (presidente del Peronismo Republicano).