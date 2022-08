El contundente mensaje con el que Florencia Kirchner apoyó a su madre

La hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Florencia Kirchner, utilizó sus redes sociales para apoyar a su madre tras la exposición contra la Justicia que realizó este mediodía desde su despacho en el Senado.

Florencia utilizó su cuenta de Instagram para apoyar a su madre y eligió un fragmento en particular de su discurso. "Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo", fue la frase de Cristina Kirchner que destacó Florencia.

Anoche Florencia también había compartido las críticas de su madre hacia Horacio Rodríguez Larreta por el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. "Son muy, pero muy violentos… y cuando son menos, la policía de Rodríguez Larreta se suma a la agresión contra mi persona. Nunca fueron ni serán democráticos", se quejó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter y Florencia replicó el mensaje en Instagram.

El mensaje con el que Florencia Kirchner apoyó a su madre.

"A los que sí les pasan cosas son a los argentinos que no tienen guita, que no les alcanza nada. Por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años, 12 años, pudimos construir. Donde piense, como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo", fue el fragmento del discurso que destacó Florencia Kirchner.