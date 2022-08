En Mendoza aún aguardan por medidas para que la inflación baje

En la semana, el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié habló sobre las medidas de Sergio Massa y resaltó que "no se sabe mucho" que hará el funcionario para bajar la inflación, un tema que preocupa y mucho a los argentinos. Además, manifestó que se necesita una reunión con las provincias.

"Todavía no se sabe mucho. Lo que ha hecho Massa es tener un control político del ministerio. No es un control total, pero si mucho más del que tenía Batakis o Guzmán. Y tiene instrumentos financieros para despejar la deuda en pesos y la pasó para dentro de un año", analizó Vaquié esta semana al presentar un emprendimiento tecnológico cuyo financiamiento será de hasta 15.000 dólares.

"Pero en los temas más trascendentales, qué piensa hacer para que la inflación baje, todavía no sabemos nada. Faltan muchos datos, queremos saber qué va a hacer con el sector productivo. Hay que esperarlo, pero hay tiempo por la premura de la crisis en la que vivimos", agregó el funcionario mendocino.

Sobre una comunicación con las provincias, opinó: "Hay instrumentos exclusivamente macroeconómicos, la mayor preocupación es por la inflación y los gobernadores ante eso no tienen nada que hacer. Esperamos más propuestas que vengan de él (Massa). Por la situación que atraviesa el país, intentamos solucionar un problema y generamos otro".

El ministro Enrique Vaquié.

"Hablamos de la importancia del subsidio de las tarifas, desde el punto de vista fiscal está bueno porque se emiten menos pesos. Pero para los comercios, los productores, y las pymes va a ser un costo extra que será muy alto. En el corto plazo incrementa la inflación", sostuvo.

Y para finalizar opinó: "El poder político de Massa tranquilizó un poco la situación. Pero todavía, al no tener vínculos con economistas y al no incorporar a algún economista de relevancia con conocimientos macroeconómicos, no sabemos cómo va a coordinar la política. Está bueno el peso político en los primeros quince días, de ahora en más, tendrá que sumar a economistas para coordinar los problemas que viven el país. Tener una inflación del 7% o más, vamos a un problema grande de expectativas".