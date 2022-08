El motivo por el que Alberto Fernández volvió a pegarle con todo a Mauricio Macri

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que, durante la gestión de Mauricio Macri, "se denegaron seis de cada diez solicitudes de pensión" por discapacidad y sostuvo que, en cambio, el Gobierno ahora piensa "cómo facilitar el acceso" a esos beneficios.



"Antes buscaban excusas para no dar pensiones; tenían cajoneados 145 mil pedidos", consignó el mandatario al entregar la pensión no contributiva número 200.000 a personas con discapacidad, en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).



En ese marco, el presidente dijo que el Gobierno "no está dando nada trucho ni malgastado la plata del Estado", sino que se está "poniendo la plata donde las condiciones de igualdad se pierdan, porque es ahí donde tiene que aparecer el Estado para dar igualdad".



En su discurso, el presidente se refirió de esta manera las declaraciones que hizo esta semana el exministro de Economía de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, quien consideró -que se debe revisar "la mayoría" de las "pensiones por invalidez" porque considera que "la mayoría son truchas".



Acompañado por el director ejecutivo del organismo, Fernando Galarraga, el mandatario destacó la importancia de "dar derechos y dar igualdad para incluir cada persona que sobrelleva una discapacidad a la vida cotidiana".



"No todos tienen la misma mirada que nosotros, no todos piensan en esos derechos. Muchos piensan que seguramente no debemos usar recursos del Estado en atender con pensiones a personas que lo están necesitando", añadió Fernández.



Ayer, en respuesta a la denuncia de Dujovne, Galarraga, afirmó que el exministro de Macri "miente" al decir que "la mayoría" de las pensiones por invalidez en el país son "truchas".



"Dujovne miente sobre las pensiones para personas con discapacidad y deja en claro que el macrismo quiere recortar sin importar la vida de la gente", indicó Galarraga en un comunicado y remarcó que lo que expresa Dujovne es la "invisiblización" de los "sectores más postergados de la sociedad" a quienes "les niegan un derecho".



Durante la gestión económica que llevó adelante Dujovne en el año 2017, fue llevado delante un recorte en el volumen de las pensiones por discapacidad que otorgaba el Estado.