El kirchnerismo insiste sobre la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, manifestó este jueves su preocupación en torno a la "proscripción política" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como consecuencia de la causa donde se investigan presuntas irregularidades en la concesión de obra pública, que podría afectar "a todos los ciudadanos", al verse privados de elegir a la exmandataria en una contienda electoral futura.



Así lo manifestó Peñafort al participar de una mesa debate sobre el Poder Judicial titulada "No es un poder, es un partido", que tuvo lugar en la sede porteña del Partido Justicialista, donde aseguró que "ya no se trata de la libertad de Cristina, me preocupa más la proscripción política porque eso priva a todos los ciudadanos de elegirla y entonces la persecución se vuelve grupal".



Agregó que "el Poder Judicial ya avisó que quiere presa a la vicepresidenta".



Recientemente, en diálogo con Radio 10, Peñafort había afirmado que "dan los tiempos para intentar proscribir a Cristina", ya que "la sentencia por (la denominada causa) Vialidad la vamos a conocer en noviembre, pueden rechazarla antes de que asuma y podría quedar una sentencia firme que inhabilita para ocupar cargos públicos".

Del encuentro en el PJ participaron también la abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Claudia Cesaroni, y el analista financiero Javier Timerman, hermano del excanciler Héctor Timerman, que falleció en diciembre de 2018.

En ese marco, Timerman aseguró que Cristina Fernández de Kirchner "no va a tener un juicio justo porque eso hoy no existe" y agregó, en torno a la experiencia que le tocó vivir con el tribunal que no le permitió a su hermano Héctor ser atendido por su enfermedad en el exterior, "lo que hizo la Justicia fue un asesinato".



Asimismo, alertó que en la actualidad ve "con terror" el silencio de la sociedad ante la forma en que actúa el Poder Judicial.



Por su parte, Claudia Cesaroni consideró que en el debate se debe tomar en cuenta que "el Poder Legislativo vota reformas regresivas y eso habilita las prácticas que ejecuta este Poder Judicial que tanto nos enoja" y señaló que cuando las figuras en el banquillo de los acusados son públicas se hacen visibles cuestiones "que también le pasan a otra gente que no se ve".



Al respecto, detalló que "los procesados sin condena en la cárcel son la mitad de la población penal", y puso como ejemplo el caso de la dirigente jujeña Milagro Sala.



Finalmente, Timerman consideró que "pese a la grieta que puede haber entre nosotros, la falta de justicia nos hermana" y coincidió con Peñafort en recordar "con preocupación, que todos nosotros necesitaremos alguna vez del Poder Judicial".