La Corte obliga a reincorporar a dos exfuncionarios del PJ que habían sido separados por Cornejo y Montero

La Suprema Corte obligó a reincorporar a dos exfuncionarios del gobierno de Francisco Pérez que habían sido echados por Alfredo Cornejo. No es la primera vez que ocurre, pero ahora existen otros condimentos políticos para el Gobierno y también para la Corte, pues en las sentencias quedó plasmada la dura interna que hay en ese tribunal.

En dos sentencias distintas la Corte obligó a que el Gobierno reincorpore a Alejandra Maradona, que había sido directora de Regalías y tenía un cargo de planta reservado en ATM, y a Raúl Gallardo (hermano de la exsenadora Miriam Gallardo) a un puesto en la Legislatura. Ambos habían sido nombrados en planta permanente en 2015, pero habían reservado ese puesto por tener cargos políticos. Con el cambio de Gobierno, Alfredo Cornejo los dejó cesantes por considerar que habían sido mal nombrados. Ahora la Corte, al igual que en otros casos, falló en contra de esa decisión y obligó a reincorporar a Gallardo y Maradona. A uno lo había echado la vicegobernadora Laura Montero. A otra, el gobernador Alfredo Cornejo. Ahora, ambos volverán a los cargos de planta en los que Carlos Ciurca y Francisco Pérez los habían nombrado.

La decisión tiene impacto porque se trata de dos personas con vinculaciones políticas dentro del PJ; en el pasado y actualmente. Pero además, en las sentencias quedó nuevamente expuesta la dura pelea interna de la Corte local. Es que ambos casos estaban en la Sala 2 (penal y laboral), y se había pedido fallos plenarios, es decir que votaran los 7 integrantes del tribunal y no los 3 de la sala.

El juez Mario Adaro rechazó ese pedido y acusó a la propia Corte de tratar de manipular institucionalmente al Tribunal. Y lo hace en duros términos, acusando un intento de imponer una "mayoría automática". "Con la evidente finalidad de impedir que resuelva la actual composición de la sala II, con sus jueces naturales, e imponer el bloque hegemónico de la actual integración, se llama a resolver en pleno después de que los votos ya han sido presentados. Tal modo de proceder, sin precedentes en la historia de nuestro Poder Judicial, no solo es de dudosa legalidad, sino que genera un grave daño a la institucionalidad de la provincia y a la legitimidad formal y material de las decisiones de esta corte", acusa Adaro. "Este método sistemático de proceder no es inocente. En efecto, no puede desconocerse que la imposición de mayorías automáticas tiene como consecuencia un disciplinamiento de las instancias anteriores del Poder Judicial", acusa.

Los casos

Raúl Gallardo trabajaba en la Legislatura, bajo el paraguas político de Carlos Ciurca. Era director de la Escuela de Gobierno. Pero en enero del 2015 fue nombrado en planta permanente del Senado y "reservó" ese cargo para seguir como funcionario. En diciembre de ese año asumió la nueva gestión de Cambia Mendoza y Cornejo comenzó una estrategia administrativa para dejar cesantes a todos los nombrados por Paco Pérez y Ciurca. Por eso Laura Montero lo echó en abril del 2016, por considerar que la designación "era de carácter provisional, con vicios en el procedimiento de selección, falta de idoneidad y capacidad, discordancia con la situación de hecho al no haber cumplido efectivamente las tareas y funciones".

Gallardo ya trabajaba en la Legislatura, dentro del Bloque de Senadores del partido Justicialista Frente para la Victoria, pero con un contrato temporario. Fue ascendido a un cargo político y luego nombrado en planta. La Corte determinó que no estuvieron debidamente probadas las causas para anular la designación de Gallardo en planta permanente y, entre otras cosas, por eso anula la norma por la que Montero lo echó. "La resolución aquí cuestionada no alcanza a persuadir de que las irregularidades de un acto administrativo que está produciendo efectos en favor de su destinatario, sean de tal magnitud y gravedad que puedan calificarse como vicios groseros y que por lo tanto, constituyan una fundamentación suficiente como para determinar su inexistencia", dicen los jueces.

La sentencia es firmada por Adaro, Omar Palermo y no cuenta con la opinión de José Valerio porque estaba de licencia.

El caso de Alejandra Maradona es similar. La mujer fue directora de Regalías del Ministerio de Hacienda. Pero en 2015 había sido nombrada en un cargo de planta permanente (clase 13, el más alto) e ATM que dejó en reserva. Cuando asumió Cornejo, anuló la designación; al igual que un grupo grande de funcionarios.

Ahora, la Corte volvió a revertir una decisión de ese estilo al considerar que la anulación de la designación de Maradona estuvo mal hecha "al presentar dicho acto un vicio grave en su objeto, por haber transgredido el principio de irrevocabilidad o estabilidad de los actos administrativo". "Hacer lugar a la demanda entablada por Alejandra Marcela Maradona y, en consecuencia, anular la Resolución N° 42/16 del Administrador General de ATM y su confirmatorio, Decreto N° 2165/18 del Gobernador de la Provincia, y condenar a la demandada a que reincorpore a la actora", dice la sentencia. Pero además, deberán pagarle un resarcimiento elevado. Es que ordenan que la provincia "liquide, y oportunamente pague, las sumas adeudadas a la actora en concepto de remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha de su separación y hasta la efectiva reincorporación, con más intereses legales calculados desde que se devengó cada mensualidad y hasta la fecha de efectivo pago" .