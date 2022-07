Horacio Rodríguez Larreta cruzó a Cristina Fernández de Kirchner por la cantidad de dólares que genera CABA

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, cruzó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por sus afirmaciones sobre el déficit en dólares del gobierno porteño.

"La Ciudad genera 7000 millones de dólares por año en exportación de servicios que la vicepresidenta no tomó en cuenta. El dato está mal", sostuvo Larreta tras participar de un acto para celebrar el 206 aniversario de la Independencia argentina.

Desde El Calafate, en Santa Cruz, Cristina Kirchner citó el viernes un informe publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), en el que la Ciudad aparece con 7.618 millones de dólares de déficit.

"No es nada contra los hombres y mujeres que viven en la Ciudad de Buenos Aires, por favor, pero yo dije que la primera era Santa Fe con 12 mil millones de dólares, averigüen quién es la que más gasta dólares y no produce dólares, ¿a ver? ¿Quién? Sí, no te han mentido, CABA, más de 7 mil millones de dólares. Así es", aseguró la vicepresidenta al mostrar el informe.

Este sábado Larreta salió a contestarle. "El dato está mal. Ella no cuenta la principal generación de dólares de la Ciudad de Buenos Aires que es la exportación de servicios. Esta es una Ciudad básicamente de servicios, más que de industria. La Ciudad genera 7000 millones de dólares por año en exportación de servicios que la vicepresidenta no tomó en cuenta. El dato está mal", sostuvo Larreta.

"Más allá de discutir los números, seguir peleándonos, buscando diferencias, tratando de enfrentar a la Capital con el interior, eso ya está superado hace más de un siglo. No podemos volver a eso. La discusión, en todo caso, es entre el gobierno central y las provincias", agregó el jefe de Gobierno porteño.

Y concluyó: "El kirchnerismo ha concentrado recursos en el gobierno nacional, ha hecho de la Argentina un país unitario. La Constitución es federal, donde las provincias tienen mucha más autonomía para manejar sus recursos".

"En un momento tan difícil de la Argentina se la pasan peleándose, mostrando diferencias, cuestionándose unos con otros. Hasta tuvieron una votación diferente cuando con mucha responsabilidad de nuestra parte votamos para que la Argentina no caiga en el default. La mitad de ellos hubiera llevado a la Argentina al default", agregó Larreta.

"Es una gran irresponsabilidad lo que están haciendo, esperemos que la corrijan rápido porque así no vamos a ningún lado. Estas contradicciones, las idas y vueltas, no ayuda nada, tienen que tener un plan. Llevan dos años y medio de gobierno y nunca presentaron un plan de a dónde vamos", añadió el jefe de Gobierno porteño.

"Estamos trabajando en la elaboración del plan integral, lo importante es que Argentina vuelva a crecer, que exporte más, que genere trabajo. Para eso estamos trabajando con un grupo grande, más de 100 personas profesionales, distintas áreas, en un plan integral. El equipo económico está coordinado en la Fundación Pensar por Hernán Lacunza, participa Luciano Laspina, Guido Sandleris", explicó Larreta.

"En vez de restringir el acceso a dólares, lo que tenemos que hacer es multiplicar la generación de dólares, exportando. Argentina debiera exportar en cuatro años el doble, en 10 años el triple de lo que exporta hoy. Producimos alimentos que es lo que el mundo necesita", completó Larreta.

El informe publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) que citó Cristina Kirchner señala que Santa Fe lidera el ranking de las provincias en cuanto a producción de dólares, con 12.137 millones de dólares de saldo obtenidos por la exportación y dólares asignados a importación, sólo en el 2021. Luego sigue Córdoba con 6.847 millones de dólares, siendo ambas las de mayor saldo positivo, seguidas por Chubut (2.272 millones), Buenos Aires (2.209 millones) y Santa Cruz (con 2.119 millones de dólares), en ese orden.