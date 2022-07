Un ministro reveló cuál fue el primer acuerdo de diálogo entre Cristina y Alberto

Es "el primer acuerdo del diálogo" entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sobre la designación de su par en Economía, Silvina Batakis. Es una "señal muy fuerte" de ambos en "un contexto de crisis mundial", manifestó el funcionario.



"Es el primer acuerdo del diálogo entre el Presidente y la vicepresidenta, es una señal muy fuerte que estén de acuerdo nuevamente, que estén sentados en la misma mesa", afirmó Katopodis este viernes en declaraciones a FutuRöck.



El ministro dijo que esto sucede porque ambos "tienen una conciencia de la crisis mundial que estamos viviendo. Cuando la crisis golpea, el peronismo se junta, no anda con chiquitas, se enfoca y toma decisiones, y lo que ha decidido es reencauzar la política económica con Silvina (Batakis) y todos estamos detrás de eso".



Asimismo, Katopodis insistió también en la necesidad de la realización de "una mesa, de mucho más cohesión" dentro del Frente de Todos (FDT), y consideró que se está dando "un primer paso" en ese sentido.



"A partir de eso iremos calibrando las medidas del área económica para enfrentar este momento tan delicado a nivel mundial", aseveró Katopodis.



"Lo primero es la decisión de empezar esta etapa con discusiones puertas adentro y no puertas afuera", añadió, tras asegurar que "ese es el primer paso que han decidido Alberto y Cristina, que si se juntan lo hacen porque saben que hay que sacar esto adelante, porque la situación mundial es muy delicada".



No obstante, el titular de Obras Públicas evaluó que "la responsabilidad primera del FDT es que esa crisis no nos pegue de frente y tenemos que ver cómo protegemos y contenemos el laburo, y, en mi caso en particular, ver cómo poner en marcha las obras que nos van a permitir crecer".



"Hay una firme decisión de defender el hecho de que Argentina se levanta por el camino de la realización de la obra pública" y definió esto último como "un eje fundamental que nos permite sostener la economía y lograr una recuperación histórica", puntualizó.



Así se refirió al programa Argentina Grande presentado ayer, que comprende 120 obras de infraestructura estratégicas prevista a nivel federal. Subrayó que el plan es parte de las 5.000 obras que se encuentran en marcha en todo el país, luego del lanzamiento que se realizó ayer en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde fue presentado.



El plan define y organiza las acciones y las obras de infraestructura estratégicas para el desarrollo federal y equilibrado del país, bajo cuatro grandes ejes: conectividad e infraestructura vial; gestión integral del recurso hídrico en relación con el agua potable y saneamiento; infraestructura rural y urbana; e infraestructura del cuidado para la atención integral de la salud.



Propone además formular una guía de la inversión pública que permita consolidar un acuerdo económico y social, generar empleo y divisas, y modificar la matriz de oportunidades territoriales.