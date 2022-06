Máximo Kirchner y Gabriel Katopodis, protagonistas de un acto con mil mensajes

Gabriel Katopodis fue el anfitrión de Máximo Kirchner en un acto realizado en General San Martín, distrito que lo tiene como intendente en uso de licencia, en el que no hubo ninguna definición sobre la situación general de la interna de Gobierno. El invitado, que algunos lo trataron de "colado", se mostró muy serio y con discurso que no abrió lugar para la polémica pero tampoco para la emoción.

"La verdad fue toda una sorpresa. Pero nos enteramos hoy a la mañana, no había nada planificado", fue la confesión de uno de los organizadores del acto que se desarrolló en recuerdo de los dirigentes peronistas fusilados en los antiguos baldíos de José León Suárez, hoy Parque Hugo del Carril, en General San Martín.

Sin embargo, MDZ pudo saber que fue el propio intendente interino de San Martín, Fernando Moreira, el que le preguntó a Máximo Kirchner si quería participar del encuentro. Ningún integrante del Frente Renovador, en cambio, fue invitado al encuentro, a pesar que todos sus concejales sean parte del bloque oficialista del Frente de Todos.

Katopodis responde al nonato albertismo pero fue uno de los que siempre trató de tener un canal abierto con el hijo de los dos presidentes y sus amigos de La Cámpora, como Andrés "El Cuervo" Larroque. Con Juan Zabaleta son los dos referentes políticos con injerencia territorial que triangulaban también con Sergio Massa y Martín Insaurralde la necesidad de tener algún mínimo ámbito de entendimiento entre todos los participantes del Frente de Todos.

Oficialmente, en su cuenta oficial, el ministro de Obras Públicas de la Nación expresó en Twitter: "Participamos del acto para homenajear y recordar nuestros compañeros asesinados hace 66 años en José L. Suárez. Siempre es bueno reencontrarnos por esta causa que es cara para nuestra historia peronista".

Personas que estuvieron con el diputado nacional y líder de La Cámpora en estos días ratificaron que su humor no cambió con respecto al desarrollo del Gobierno nacional. La denuncia-renuncia-expulsión del gabinete de Matías Kulfas no sólo no resolvió los problemas preexistentes, sino que los intensificaron.

Hoy en #SanMartín con Máximo Kirchner, @fmoreiraok y @CrisAlvarezRod participamos del acto para homenajear y recordar a nuestros compañeros asesinados hace 66 años en José León Suárez.



Siempre es bueno encontrarnos por esta causa que es cara para nuestra historia peronista. pic.twitter.com/O1UgcRHgUY — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) June 9, 2022

El acto fue difundido, también, como un encuentro institucional por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la agenda matinal, se informó de la presencia en el acto de Cristina Alvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Eva Duarte de Perón. Su mensaje fue el más emocional de todos. Pero el que reguló la actividad, de la que también participó el intendente interino Fernando Moreira fue Katopodis, quien con su mensaje en favor de los avances en materia productiva y actividad económica, más la necesidad de mantener la unidad del espacio, no dejó márgen para que el diputado Kirchner se fuera muy lejos de esa línea argumental, a pesar que no cree que esté pasando eso.

"No quiero ser mal pensado, pero el presidente se va a Estados Unidos y Kato y Máximo se sacan una foto", dijo uno de los referentes presentes en la mayoría de los fotos de la unidad que incluyó, también al diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, y a Hernán Letcher, el economista que saltó a la popularidad porque lo mencionó Cristina Fernández de Kirchner.

Grosso no mantiene hoy la misma relación que tenía con Katopodis y con Moreira hace un año. Su idea de ser candidato en 2023 y la discusión que se abrió con su postulación como concejal, que luego no asumió, dejó alguna cuenta pendiente con el oficialismo distrital.

En cuanto a Letcher, el exconcejal es quien más línea directa tiene con el Instituto Patria y, fundamentalmente, con Cristina Fernández de Kirchner, a quien no le desagrada la idea, y lo pretende así, que en algún momento, "cuando todo esto se vaya a la m....", cumpla una función de primer nivel en el gobierno que ella armó.

En el oficialismo municipal de San Martín, consideraron que la actividad, que congregó cerca de un millar de personas, "fue un gesto en pos de la unidad y de conseguir la mayor fortaleza del Frente, que sin unidad le deja el camino libre al neoliberalismo de Mauricio Macri".