Un exministro ninguneó a Javier Milei y fue tajante con el Salario Básico Universal

Con pasado kirchnerista y massista, Daniel Arroyo apoya el Salario Básico Universal, reeconoce la falta de un plan antiinflacionario, apuesta a la recuperación y considera peligrosa la llegada de Javier Milei a la política. No descarta impulsar mercados centrales para bajar los precios y entiende a los piquetes como muestra clara de que los argentinos no llegan a fin de mes.

¿Por qué hay más piquetes ahora que con Macri?

Porque no alcanza la plata, porque no están llegando a fin de mes muchos argentinos, porque hay un problema evidente de inflación que requiere la instrumentación de un plan anti inflacionario. Entiendo el agotamiento de la gente con los piquetes.

¿Cómo sería ese plan?

Primero un gran acuerdo de precios, serio, con la posibilidad de desacoplar los precios internacionales con el mercado interno para que el consumo crezca. No vas a poder generar más consumo y trabajo con precios con los niveles actuales.

Eso equivale a más subsidios...

Eso es poder generar precios de alimentos para que lo puedan pagar los argentinos . Por otro lado un plan antiinflacionario tiene que tener un crédito para los no bancarizados, tenemos 45% de informalidad económica y tenemos que ayudarlos. Propuse un plan con crédito al 3% para los no bancarizados, de esa forma la persona se va desendeudando, generando su producción y no cae en la pobreza. Es una herramienta que ya funcionó en Europa y que puede ser buena acá. Finalmente, promover la creación de 400 mercados centrales de cercanías donde se pueda acercar mejores, más y más baratos alimentos a personas que lo necesitan. Eso genera más productores que arriman su producción, mejores alimentos y tiende a bajar los precios de referencia.

¿Y las cuentas públicas?

Sí, la tercera parte es el equilibrio fiscal, es importante a partir de ahora empezar a tener muy presente que las cuentas tiendan a mejorar.

¿Cómo se combate la informalidad económica si los que no ponen el despertador cobran más que los que trabajan?

Es un problema, el otro día me lo contaba una mamá que le ofrecían un trabajo de cuatro horas por 20 mil pesos y la cuenta le daba cero por lo que iba a gastar en ir a trabajar. Pero no se puede analizar este presente sin tener en cuenta la pandemia. Fue algo excepcional, el Gobierno logró tener paz social que no se logró en otros lugares, había que estar presente y estuvimos. Hoy hay ya rechazo de trabajo por este problema de costos fijos altos que tiene argentina.

¿En qué ve los costos fijos de Argentina?

Por ejemplo, en los alquileres que nadie puede pagar, acabo de presentar un dictamen para que se revise una vez por año el precio del alquiler basándose en el cruzamiento del RIPTE, el índice de salarios y la inflación oficial INDEC y cada tres años el contrato dándole reducción fiscal al que agrega un departamento más al mercado. Los jóvenes que se vuelven a lo de sus viejos porque no pueden alquilar genera hacinamiento, es una cadena de problemas, no es sólo un alquiler . Tampoco hay que subestimar el impacto de los alquileres temporarios en dólares que son mucho más atractivos para quienes los publican porque les dan dólares y muy baratos para el turismo internacional.

La tensión de Alberto y Cristina, ¿Te da tranquilidad? ¿Por qué pensás que todo esto se hace público? Nos quedamos treinta horas sin ministro de economía, Alberto no habla de política, no aparece... ¿Qué pensás de todo esto?

Las tensiones son lógicas en gobiernos de coalición, ya que es un mecanismo institucional que hay que aceptarlo, nadie el año que viene ni los próximos cuatro o cinco gobiernos van a prescindir de las coaliciones. La fragmentación política es un hecho, una realidad regional que hay que aceptar, lo preocupante son los crecimientos de las extremas derechas.

Javier Milei en este caso...

Sí, suelen ser expresiones de diagnóstico sin proyectos, entonces sus descripciones de la casta son ciertas, el problema de la casta es real, pero son candidaturas de diagnóstico, no tienen plataforma ni ideas claras.

Juan Grabois le planteó a Silvina Batakis que se apure con el salario básico universal, aclarándose que no hay tiempo, ¿qué pensas de eso?

Es un tema que estudio y describí hace años, tiene que haber un dinero del estado que le permita bajar y terminar con la desnutrición, en este caso sería los que están por fuera del sistema, los que cobraron el IFE.

¿Crees que se le tendría que dar un ingreso todos los meses del estado a los que cobraron el IFE para que se aseguren no tener hambre?

Sí.