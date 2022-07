Festival de remarcaciones y temor a una inflación estrepitosa en Argentina

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, contó que estos últimos días asistimos a un "festival de remarcaciones" de precios, que se suma a los aumentos tarifarios ya pactados para el mes de julio. Con lo cual, la inflación de este mes, que se preveía en alrededor de 5 puntos, ahora se teme que alcance incluso los dos dígitos.

Tras la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de economía, prácticamente todos los comerciantes de todos los rubros aumentaron el precio de sus productos. Desde grandes cadenas de supermercados, hasta pequeños y medianos locales. Esto se suma a los aumentos de tarifas que ya estaban pautados, por ejemplo en alquileres, prepagas, colegios, servicios, etc.

Ya todos los incrementos autorizados, "colocaban la inflación de julio en un piso de 5.5%, aproximadamente. Pero ahora debemos sumarle todos los aumentos de precios salvajes que tuvimos estas jornadas, bajo el criterio de 'por las dudas'". Entonces, Burgueño pintó un panorama desalentador para la economía doméstica, teniendo en cuenta que recién estamos en la primera semana de julio.

De hecho, en MDZ Radio citaron a un colega del columnista, Martín Loustau, quien dijo ayer que no puede pronosticar una hiperinflación, pero sí a una inflación mensual de dos dígitos. A lo que Burgueño acotó: "Ojalá que no, pero es una alternativa, ya que los precios no van a volver al lugar anterior, porque además estaban retrasados. Se está produciendo una especie de sinceramiento, y un poco más de rosca, de la economía".

"Esto porque los empresarios saben, por lógica, que vamos hacia un congelamiento de precios y a un acuerdo de precios y salarios. Entonces, quieren estar lo más cubiertos posible".

Burgueño dijo que seguramente en ese congelamiento entrarán alimentos, bebidas y después se sumaran textiles, electro, materiales para la construcción, productos de limpieza, medicamentos, etc. "Obviamente habrá un acuerdo de precios y salarios, veremos la virulencia del mismo".