Jorge Macri y Martin Lousteau ya se preparan para enfrentarse en la PASO por la sucesión en CABA

Dos perfiles diferentes por donde se los mire. Jorge Macri viene de una amplia experiencia exitosa de gestión en Vicente López y ahora en su desembarco en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA. Martín Lousteau también ha sido gestionador en otras áreas estatales. Fue presidente del Banco Provincia de la gestión peronista de Felipe Solá y además de haber ocupado el Ministerio de Economía con Cristina Fernández de Kirchner, también fue embajador en los Estados Unidos con Mauricio Macri.

Ahora saben que se vislumbra una competencia de alto voltaje entre ambos por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La gran incógnita es que bajo qué condiciones se va a dar este duelo entre dos “pesos pesado” de Juntos por el Cambio. No se sabe aún si Horacio Rodríguez Larreta mantendrá unificada esta elección con las presidenciales como hizo en 2019 a pedido de Mauricio Macri o volverá a desdoblar como ha sido la tradición desde el primer comicio local que ganó Fernando De la Rúa.

Probablemente este no es un tema menor para los interesados. En el entorno del actual ministro de Gobierno porteño prefieren el adelantamiento porque no estaría Javier Milei en la boleta para traccionar a su candidato y sacarle votos a JxC. “A Horacio le va convenir el desdoblamiento porque lograría un triunfo que lo fortalezca antes de las presidenciales”, dicen cerca del exintendente de Vicente López.

Mientras que los allegados a Lousteau sostiene que “nos da lo mismo y además hay muchas cosas por definir, sobre todo si se implementa la boleta única”. Plantean una cuestión a tener en cuenta si se llegara a cambiar el sistema electoral. La oposición viene impulsando en el Congreso la modificación de la lista sábana y se muestran confiados con la posibilidad de lograr la aprobación legislativa.

Esta PASO entre dos figuras con alto conocimiento nacional va a generar un enorme atractivo en el electorado porteño provocando seguramente una enorme polarización que deje en segundo plano al postulante que presente el Frente de Todos y el de la Libertad Avanza. La única forma de desequilibrar este combate estratégico dentro del oficialismo porteño podría ser con la unificación ya que Milei está teniendo actualmente una intención de voto superior a la del año pasado en las elecciones legislativas. Quizás algunos lo voten a él y luego corten boleta en la categoría a jefe de Gobierno. Con la boleta única sería aún más sencillo para el votante que busque esta alternativa.

A medida que se vaya acercando la fecha de arranque, la campaña entre Macri y Lousteau se va a poner áspera. Seguramente el primo del expresidente use la muletilla que ya instaló la semana pasada en el programa de Viviana Canosa: “Qué tranquilidad moral y espiritual me da el haber estado siempre en contra del kirchnerismo. No haber estado nunca en una boleta con ellos ni haber sido nunca parte de un Gobierno kirchnerista”, un tiro por elevación al senador radical por su paso como ministro de Economía en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

La 125 probablemente también esté presente ya que Macri sabe que ese es el talón de Aquiles de Lousteau, un recuerdo que le puede restar votos en el electorado duro de Juntos por el Cambio, sobre todo en el corredor norte de CABA. La apuesta del economista es crecer en el centro de la Ciudad donde siempre hubo un voto importante de origen radical. Es la franja que va desde Once hasta Liniers, sobre todo en Caballito y Flores. Por eso sus permanentes recorridas apuntan a esa franja y también al sur, Barracas, La Boca, Parque Patricios, Boedo.

La única duda frente a este probable escenario es si el larretismo intenta jugar otro candidato más propio, como los ministros de Salud, Fernán Quiros, o de Educación, Soledad Acuña. Ambos aparecen competitivos en las encuestas, pero no tienen el potencial del exintendente de Vicente López, quien hasta tiene como activo el apellido. A diferencia de lo que ocurre en territorio bonaerense, el expresidente tiene su mejor imagen nacional en Córdoba y en el distrito porteño.