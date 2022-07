Los reproches de Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner cuando cenaron

El analista político Claudio Jacquelin y el economista Carlos Burgueño, ambos además periodistas, contaron trascendidos de la reunión privada que se dio ayer en la Quinta Presidencial de Olivos entre el presidente, Alberto Fernández, y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Hubo reproches y momentos tensos.

El último encuentro en el que estuvieron juntos Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue el 3 de junio, en el acto aniversario de YPF en Tecnópolis. En aquel momento, ella le reclamó: "Te dije ya que vos tenías la lapicera, que la uses, y que la uses con los que tienen que darle cosas al país".

Un mes después ambos realizaron actos separados en la conmemoración por los 48 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Y los reproches entre ambos fueron y vinieron, ya no cara a cara. Alberto Fernández respondió a aquella alocución de Cristina en Tecnópolis: "El poder no pasa por quién tiene la lapicera, sino por ver quién tiene la capacidad de convencer". Y siguió: "Cuando muchos le decían que el diálogo no era el camino, que había que confrontar, Perón nos enseño y nos dijo: 'Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie, hay que persuadir'".

Cristina recogió el guante más tarde. "Persuasión con hechos. Últimamente encontramos a muchos exegetas de Perón" y leyó también otra parte de los dichos del General. Citó: "'Yo no persuadía a la gente con palabras, porque las palabras poco persuaden, yo la persuadía con hechos y con ejemplo'. Juan Domingo Perón. ¿Qué tal?".

Pero, mientras Cristina Fernández de Kirchner daba su discurso, el ministro de economía por el que la vicepresidenta tanto enfrentó al presidente, renunciaba. Al día siguiente, Estela de Carlotto les propuso volver a hablarse y así, retomaron el diálogo nuevamente en pos de definir quién sostendría la cartera más caliente del Gobierno. La elegida fue Silvina Batakis, aliada a las filas kirchneristas.

Anoche finalmente hubo un encuentro privado entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Compartieron la cena en la residencia presidencial. En la Quinta de Olivos, según se supo, la tensión se sentía en el aire. Hubo algunos trascendidos de esa reunión, que contaron en el aire de MDZ Radio Carlos Burgueño y Claudio Jacquelin.

Según las fuentes del economista, el encuentro "no tuvo un buen clima. No sé cómo terminó, pero que no iba bien la mano, no iba bien. Hasta lo que sé, se dijeron de todo con cuestiones concretas. Por ejemplo, Alberto Fernández le reprochó a Cristina en un momento: 'Me dijiste borracho' -en referencia a los dichos de Sergio Berni-, a lo que ella respondió: 'Yo no fui' y él le retrucó: 'Sí, me lo mandaste a decir'".

Según Burgueño, Alberto Fernández también le reprochó a Cristina Kirchner haberlo delirado con lo de "garganta profunda", en su discurso del sábado, y cuestiones mayores, como haber votado en contra del acuerdo con el FMI en el Congreso. Mientras tanto, "ella le cuestiona que defendió a Guzmán y le endilga: 'Mirá cómo te pagó'".

De todo esto, el economista opinó que "está bien, las cosas hay que decirlas en la cara. A mi me parece sincero y sano. Si de eso sale un acuerdo, no lo sé, ojalá. Pero lo que sí puedo decir es que para que haya consenso al menos es imprescindible que se digan las cosas de frente. De todos modos, la relación está rota y no tendrá retorno nunca más. El tema es armar un esquema de convivencia. A más no se puede aspirar".

Por su parte, Claudio Jacquelin resaltó que en Olivos Alberto Fernández y Cristina Kirchner estuvieron solos, por lo tanto "se sabe muy poco. Venimos basándonos en los antecedentes, como la charla del domingo, que fue muy difícil". Además, contó que el encuentro "tuvo varias interrupciones para hacer consultas, para ver si se avanzaba. No fue sencillo".

"Yo lo que creo, y esto es especulación, es que no habrá cambio. Entre Alberto y Cristina, desde el día 0, siempre se ha dejado más entrever y suponer cosas que las que se han dicho frontalmente. De hecho, esa ha sido la madre de todos los problemas que han tenidos entre ellos. Así que habrá que ver mañana si llegaron a alguna profundidad, sobre todo de medidas concretas y rumbo del Gobierno, que ese es el punto donde están todas las discrepancias e incógnitas", opinó el analista.

Según Jacquelin, "me parece que la forma como han administrado la crisis, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner, no genera confianza. Sino que abre un manto de expectativa, de saber ¿qué acordaron?, ¿a dónde van?, ¿cómo van a estabilizar esta nave que está en una tormenta gigante de índole política y económico financiera?".

Por eso, para el politólogo la sensación tras lo ocurrido es que "hubo una toma de conciencia, nada mejor que un susto para despertar a un borracho. Lo de Guzmán fue eso, no se lo esperaban, casi fue el hijo que le dice a los papas: 'Así no se sigue', y pone él los límites".