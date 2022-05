La degradante analogía de Sergio Berni sobre Alberto Fernández

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, extremó sus críticas contra Alberto Fernández y su gestión de gobierno, e incluso hizo una insólita analogía que dejó muy mal parado al presidente, aunque aclaró que lo hacía sin intención de insultarlo.

"En el campo siempre estamos en las jineteadas y en los momentos lindos de las jineteadas aparece un borrachín a hacer lío. ¿Qué dice el locutor? 'El que trajo al borracho, que se lo lleve'", manifestó Sergio Berni en declaraciones al canal América. Sin embargo, le bajó el tono al sostener que su analogía refiere a las personas que "viven en el campo", y pidió que no lo saquen de contexto.

Siguiendo con las críticas a Fernández, Berni cuestionó el fallo que absolvió al mandatario y su esposa, Fabiola Yáñez, por el caso Olivosgate, a cambio del pago de una multa irrisoria: "Todos nos equivocamos, pero creo que el Presidente hizo lo único que no tenía que haber hecho: resolver el problema económicamente. Si tiene lo que tiene que tener, debe someterse a juicio y aceptar su culpabilidad. No hay plata que pague el daño que le hizo a los argentinos y a nuestro espacio político".

"A Alberto la gente no lo registra. No está enojada con Alberto, sino con el sistema político que lo llevó al gobierno. Este costo también lo paga Cristina Kirchner, porque hizo lo mejor que podía hacer en ese momento, o lo que pensó, para evitar cuatro años más de macrismo", añadió

Más allá de los errores de Fernández, Berni manifestó que "el Presidente tiene una gran oportunidad para adelante y no la puede desperdiciar, tal como lo hizo oportunidad tras oportunidad", y resaltó: "Lo primero que hay que hacer es arreglar el problema político, que se soluciona con sinceridad, voluntad y educación".

Por otro lado, Sergio Berni volvió a sorprender al afirmar que existe la posibilidad de que "charle" con figuras de la oposición como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei: "Tenemos que despojarnos de nuestras cuestiones personales, porque los intereses de la nación están por encima de la pretensión de cualquier individualidad".

En el caso puntual del economista libertario, Berni señaló: "A Milei no lo conozco personalmente y me cae simpático. Es una persona muy inteligente que vino a interpelar la política y bienvenido sea. Todos le tienen miedo y yo le abro la puerta porque lo mejor que le puede pasar a la política en un momento de statu quo es que la vengan a interpelar. Milei es una persona muy capaz, llena de buenas intenciones que debe traducirlas a la realidad"

"Yo me veo sentado en cualquier mesa donde aquellos que se sienten discuten lo que van a poner y no lo que van a sacar. Ahí me van a encontrar, aunque no sean peronistas. Todas las mesas políticas hasta ahora son 'a ver qué me llevo'", concluyó.