La nueva estrategia de Sergio Massa para quedarse a futuro con el poder

El analista político Claudio Jacquelin habló en MDZ Radio sobre la posición de Sergio Massa en este nuevo rumbo que tomaría la coalición de Gobierno. Dijo que el presidente de la Cámara de Diputados quedó muy golpeado tras lo ocurrido el fin de semana, pero que tiene una estrategia a futuro en búsqueda de una nueva oportunidad.

El sábado, luego de conocerse la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, los rumores sobre posible reemplazos comenzaron a circular. El debate con el que se encontró Alberto Fernández fue si entregarle el poder a Sergio Massa o dárselo finalmente a Cristina Fernández de Kirchner. Con la elección de Silvina Batakis como titular de la cartera más ardiente del Gobierno, la victoria la tuvo la vicepresidenta.

"Sergio Massa quedó muy golpeado, preservó la Cámara de Diputados como un premio consuelo", comenzó diciendo Jacquelin. Es que el líder del Frente Renovador "jugó todas sus fichas, fue muy lejos, y Alberto Fernández tuvo que elegir entre entregarle el Gobierno a Massa o dárselo a Cristina Fernández de Kirchner. Y la eligió a ella. Esta es la realidad".

El dilema que tenía Alberto Fernández el domingo era aquel. "Sergio Massa lo llevó a una posición extrema donde le dijo 'o me das todo el Gobierno a mi, porque me das la jefatura de gabinete y los principales resortes económicos, o se lo das a Cristina Fernández de Kirchner'. Porque, además, Massa era de los que presionaba al presidente para decirle que haga un acuerdo con la vicepresidenta".

Mientras tanto, "Cristina Kirchner, que tiene algún rodaje y alguna percepción política, -ironizó- le dijo a Alberto: 'A Massa, no'. Porque, además, el proyecto de Sergio Massa para la economía estaba a millones de kilómetros del que pretendía Cristina. Los intereses a los que responde el presidente de la Cámara de Diputados, la cosmovisión que tiene, no puede estar más alejada a la de la líder del kirchnerismo".

Por eso, Jacquelin entiende que Sergio Massa cometió un error. "Jugó todas las fichas, aunque tampoco tenía muchas, al todo o nada y se quedó sin nada".

El referente del Frente Renovador dejó trascender que él le dijo que no al presidente. Sin embargo, el entrevistado contó que según sus fuentes, "Alberto quería un cambio, pero no una modificación estructural en su Gobierno, ni mucho menos entregar todas las fichas. Allí Massa no tenía espacio. Obviamente, Sergio Massa es un enorme dibujante de realidades y un político hábil y dijo lo otro".

De todos modos, para Jacquelin, Massa, en el fondo, lo que piensa es que "esto tampoco va a durar, por lo tanto él en breve tendrá otra oportunidad. Su estrategia es: 'Yo me quedo, me preservo, van a hacer un plan aguantar como Kicillof en 2014, y como eso no se va a repetir, porque las condiciones no son las mismas, yo tendré una nueva chance'. Y como la política argentina es generosa en dar nuevas oportunidades, es un razonamiento válido cuando perdiste y tenés que pensar en que te den una revancha, que aún no la tenés".