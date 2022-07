Quién es el cuestionado referente del PRO que le hace oposición light a Mario Ishii en José C. Paz

“No se puede creer, fue tres veces candidato a intendente en José C. Paz, fue durante años concejal y no mueve el amperímetro siendo el único referente opositor frente a un personaje polémico como Mario Ishii”, comentan con fastidio desde el espacio bonaerense de Juntos. Las críticas apuntan contra el dirigente del PRO Ezequiel Pazos, el eterno rival del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien al parecer se siente muy cómodo con un opositor muy light que nunca lo puso en apuros.

Dicen fuentes del PRO que no disimulan su malestar con el exconcejal que “no se portó nada bien con María Eugenia Vidal, ella siempre lo cobijó y lo nombró subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, pero ahora en vez de jugar en el armado de ella junto a Cristian Ritondo, decidió arreglar con Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta”. El armado vidalista ya juega con el concejal Matías Ferreiro, enfrentado con Pazos, y apunta a competir el año próximo por la intendencia. Ferreiro estuvo al frente del PAMI local durante la gestión de Cambiemos.

“Es hora de poner caras nuevas que se decidan a ir a pelear en serio contra Ishii. Ezequiel se conforma con sacar el 23% y con ese número pretende ir a la lista de diputados provinciales por la Primera Sección, está equivocado. No es Lucas Delfino en Hurlingham, ni Dario Kubar de General Rodríguez, ellos sí la pelean y son competitivos”, comenta un armador de esa zona del GBA.

En el territorio paceño fuentes políticas revelan sus sospechas sobre “un acuerdo de gobernabilidad entre el intendente y su rival electoral en los últimos años”. Hacen referencia a que “la gente de Ishii no quiso investigar las denuncias contra la esposa de Pazos en las oficinas locales de ANSES”. Y agregan que, a cambio, el entonces concejal “no va a fondo con su política opositora contra uno de los barones del Gran Buenos Aires más cuestionados”.

Dan como ejemplo el silencio del referente del PRO cuando estalló la polémica por las declaraciones de Ishii sobre la supuesta droga que se maneja en las ambulancias. “Apenas el bloque de concejales de Juntos dio a conocer un comunicado de repudio y nada más, incluso desde los medios nacionales intentaron entrevistarlo a Pazos y no quiso hablar, tomaron el tema los dirigentes nacionales de la Coalición Cívica”, comenta un operador del PRO bonaerense.

“Sus amigos lo defienden argumentando que José C. Paz es impenetrable para cualquier oferta no peronista, entonces que le pregunten a Diego Valenzuela como hizo para ganarle a un barón como Hugo Curto o a Néstor Grindetti rompiendo la hegemonía del peronismo en Lanús, juzgaron a fondo y dejaron la piel”, comenta un jefe comunal de ese partido.