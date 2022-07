Para José Luis Gioja, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no son enemigos

El diputado nacional oficialista José Luis Gioja llamó a no hacer especulaciones sobre quién será el próximo ministro de Economía tras la renuncia de Martín Guzmán y recalcó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner "no son enemigos".

"Los acertijos sobre nombres no ayudan", dijo el exgobernador de San Juan en momentos en que se esperaba el anuncio sobre el reemplazante de Guzmán.



Gioja apeló a la "solidaridad" de todo el arco político para transitar los momentos de incertidumbre y sentenció que "es momento de sincerarnos".



A la oposición le advirtió "que nadie crea que si al país le va mal a él le va a ir bien" y llamó al debate entre los miembros del Gobierno para "defender lo que hicimos bien y rectificar las cosas que no estuvieron bien".



Sobre los debates dentro del Frente de Todos (FdT), Gioja aclaró que el Presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner "no son enemigos" y por lo tanto "no debería haber inconvenientes para que hablen".