El mensaje con el que Cristina Fernández de Kirchner recordó a a Eva Perón

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió dos videos y dedicó unas palabras al 70° aniversario de la muerte de la ex primera dama Eva Perón.. "Eva Perón, una pasión Argentina", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Eva Perón, una pasión Argentina. pic.twitter.com/kS8ICCl9Tr — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 26, 2022

La vicepresidenta compartió un video del Partido Justicialista bonaerense en el que Eva Perón enuncia un famoso discurso. "Porque nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatria que han explotado a la clase trabajadora. Nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por cuatro monedas sirven a sus amos en las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con la que han vendido el país y conciencias", expresaba Evita Perón en aquel momento.

A 70 años del paso a la inmortalidad de Evita. Ella sí que era el fuego.#EvitaEterna uD83EuDD0D?uD83CuDFFD pic.twitter.com/mx1xhIAh8V — PJ Provincia de Buenos Aires (@BonaerensePJ) July 26, 2022

Kirchner luego publicó un video de La Cámpora. "Como nos enseñó Evita: primero el pueblo, después el pueblo, siempre el pueblo", es la frase con la que comienza el video.

"No son horas de cobardes, son horas de patriotas. No quiero para el peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria. Que no se incorporen, que queden rezagados si no están convencidos. Les molesta que salga una mujer a decirles cuatro verdades, que salga una mujer que piensa, actúa y quiere como argentina", exclama Eva Perón en el video.