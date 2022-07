Decepción en el establishment empresario por el bajo nivel técnico del equipo de Silvina Batakis

“Si pusieron en el Ministerio de Economía a la que no figuraba en ninguna de las listas de candidatos, era previsible que quienes la terminan acompañando no tengan un gran nivel técnico y escaso conocimiento del sector privado, pero no esperábamos un equipo tan gris”, comenta a MDZ un directivo de una de las grandes compañías locales. En el mundo empresario y financiero no tenían grandes expectativas frente al inicio de la gestión de Silvina Batakis, pero luego de un par de semanas ya no ocultan su decepción y pesimismo.

No esperaban mucho de la titular del Palacio de Hacienda, pero le reconocen una actitud dialoguista y mucha voluntad de trabajo. “La sentaron en la silla eléctrica y ha demostrado actitud para consolidar cierto volumen político, el problema es la crisis del oficialismo y que no le hayan acercado economistas de más experiencia para sostener su gestión que arrancó bastante mal”, comenta un lobista del mercado financiero.

“No puede ser que Alberto Fernández la mande a Batakis a los Estados Unidos en forma improvisada y sin otros funcionarios de peso”, comentan en la City. En un momento de enorme inquietud e incertidumbre no pasó desapercibido que la única compañera de viaje de la jefa de Economía sea su amiga y viceministra Karina Angeletti, quien viene de ser la coordinadora ejecutiva del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional del Ministerio del Interior. La secretaria de Política Económica es economista de la Universidad de La Plata, tiene un posgrado en Flacso y una maestría.

“Angeletti tiene muchos antecedentes profesionales, pero siempre trabajó en el sector público y evidentemente está ocupando un cargo que requiere un mayor bagaje y conocimiento del mundo de los negocios, además está ideologizada y no es el mejor complemento para la ministra”, comenta un consultor con clientes en Wall Street. “Más allá de las declaraciones formales, las dos funcionarias no generan mucho entusiasmo en fondos de inversión y directivos de empresas como Google o Amazon”, agrega.

Los directivos de empresas y ejecutivos del sector financiero no están muy familiarizados con el perfil del equipo económico de Batakis. La mayoría son economistas de La Plata con formación peronista y enamorados de la concepción ideológica del “Estado presente”. Angeletti, por ejemplo, cuando terminó la gestión de Daniel Scioli en 2015 y junto con su amiga tuvieron que dejar sus oficinas en la cartera de Hacienda, ella volvió a ocupar su cargo de planta permanente en la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). “Nunca le pasó por la cabeza ir a probar en el sector privado”, comentan en la capital provincial.

Algo parecido ocurre con el secretario de Comercio, Martín Pollera, quien se presenta en las redes sociales como “Economista, maradoniano y peronista” y subió una foto con Hebe de Bonafini y expresa su enorme admiración a Cristina Fernández de Kirchner, a quien define como “el mejor cuadro político contemporáneo latinoamericano”. Al igual que Batakis y la viceministra, también viene de ocupar un cargo en la cartera de Interior. Era subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional.

Durante los cuatro años de la administración de Mauricio Macri, el nuevo secretario de Comercio se “refugió” profesionalmente en el municipio de Florencio Varela acompañando a la actual ministra. Julio Pereyra lo designó como secretario de Industria y Desarrollo Productivo de esa comuna. “Es un equipo de amigos que se conocieron en el peronismo platense que no están a la altura de las circunstancias, sobre todo por la enorme incertidumbre y los pronósticos negativos sobre las próximas semanas”, comenta un accionista de una empresa energética.