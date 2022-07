Elisa Carrió le enumeró a Horacio Rodríguez Larreta dos exigencias ante la crisis del Gobierno

Anoche en Exaltación de la Cruz, Elisa Carrió recibió a Horacio Rodríguez Larreta para analizar el escenario ante la disparada del dólar y la suba de la inflación. Ante la crisis económica y política que sacude al kirchnerismo, el jefe de Gobierno o porteño escuchó las obligaciones que Juntos por el Cambio deberá cumplir frente a esta delicada coyuntura nacional.

"Estamos trabajando todos los días en los planes que necesitamos para abordar y empezar a solucionar los temas que realmente le preocupan a los argentinos, que son la inflación, la seguridad, la pobreza, la falta de trabajo y la educación", dijo Rodríguez Larreta tras el encuentro.

Carrió advirtió que "mientras el Gobierno se preocupa en que no haya división de poderes, se fractura el país". "Se fractura el tejido social, económico, moral y anímico de una Nación, que ante la indiferencia de sus gobernantes, no ve salida", agregó la ex diputada nacional.



Pero la fundadora de Cambiemos junto a Mauricio Macri y Ernesto Sanz fue más allá al enumerar cuáles son las "dos obligaciones" que enfrenta la coalición opositora frente a la crisis: "sostener la democracia, sus instituciones y trabajar juntos en el abordaje de los reales problemas de los argentinos: Inflación, seguridad, pobreza, falta de trabajo y educación".

Esta semana la líder de la Coalición Cívica había definido a Alberto Fernández como "un Presidente que simbólicamente ya se retiró" y anticipó "meses muy difíciles porque hay mucho conflicto social". "Es muy difícil sostener esta Presidencia sin Presidente. Esto puede ser más largo o más corto pero se agravó cuando (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) voltea al Presidente: el Presidente está pero ya no es Presidente", fue la advertencia de Carrió.