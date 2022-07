La advertencia de un sindicalista K que acorrala a Alberto Fernández

El clima de convulsión interna dentro del Frente de Todos se sigue agitando a pesar del intento del Gobierno de respaldar a la ministra de Economía Silvina Batakis. Ayer el dirigente social Juan Grabois cargó duramente contra el presidente Alberto Fernández y este jueves el sindicalista Hugo Yasky redobló la apuesta y exigió que se debata el Salario Básico Universal.

"No se puede permitir un tramite para definir un salario universal, entiendo que hay que debatirlo, pero creo que el Gobierno no lo puede descartar en estos momentos", señaló en Radio 10 y dijo que "el gobierno no da las señales que tiene que dar".

En este sentido, aseguró que la crisis "se da por el aumento indiscriminado de los precios de los alimentos" y reclamó que se le ponga "límites a los formadores de precios".

uD83DuDC49 #MañanaSylvestre | uD83DuDCF1uD83DuDDE3? "Hay una situación que hace que uno comprenda ciertas actitudes, el gobierno muchas veces no da las señales que tiene que dar", @HugoYasky a @Gatosylvestre uD83DuDCF2 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/1FHRH3ZL8L — Radio 10 - AM 710 uD83DuDE37 (@Radio10) July 21, 2022

"Soy autor del proyecto salario universal, pero se que lo tenemos que discutir, una vez que este aprobado vamos a estar mejor", manifestó Hugo Yasky en sintonía con el reclamo de Juan Grabois. Incluso, defendió al dirigente social que ayer anticipó que podía correr sangre en la calle si no se atiende a la problemática social que hoy existe en el país.

"Mas allá de las expresiones que haya tenido Juan Grabois, lo cual es entendible teniendo en cuenta el contexto, hay que discutir el mejor proyecto y de que manera se lo hace", sostuvo Yasky.

Por último, lejos de apostar al diálogo con la oposición culpó a Juntos por el Cambio por el clima de incertidumbre que atraviesa el país. "La oposición está trabajando activamente para generar un caos social, por eso el Gobierno tiene que estar firme", concluyó.