Repudiaron los dichos de Rodolfo Suarez y pusieron fecha para la llegada del tren a Mendoza

Después de 30 años, el tren de pasajeros llegó la semana pasada de Buenos Aires a San Luis, a la estación de Justo Daract que queda a 130 kilómetros de la capital puntana. Aseguran desde Trenes Argentinos, que es el organismo nacional a cargo de la actividad, que la próxima estación será Mendoza. Sin embargo, ayer el gobernador Rodolfo Suarez echó por tierra esa posibilidad. Pero las críticas a Suarez no tardaron en llegar: el diputado provincial Jorge Difonso (Unión Popular, que está dentro del oficialista Cambia Mendoza) y el diputado nacional Adolfo Bermejo (Frente de Todos) aseveraron que el tren vendrá a fin de año o los primeros meses del año que viene y cuestionaron la postura del mandatario.

"Sobre la llegada del tren no hay nada", dijo primero el gobernador. "Nadie ha hablado con nosotros ni hay un proyecto concreto en ese sentido. Yo no lo veo como algo que vaya a llegar pronto", agregó a Radio Nihuil. Una opinión similar había dado hace unos días el diputado nacional y referente del PRO, Omar De Marchi, quien desconfió del anuncio nacional.

Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, le puso fecha a este hecho cuando participó del acto en San Luis: será fin de 2022 o, si se demora, los primeros meses de 2023. ¿Qué falta? Terminar el relevamiento del estado de las vías.

Sin embargo, tanto Difonso como Bermejo, defendieron las gestiones que se han hecho y aseguraron que el arribo del tren de pasajeros está cerca. “La llegada del tren a Justo Daract es muy importante estratégicamente para el ingreso nuevamente del tren de pasajeros a Mendoza porque es el mismo ramal que llegaría hasta la Estación Lencinas de Las Catitas, donde se produce la bifurcación a Monte Comán, hacia el Sur y a Gutiérrez vía Palmira hasta llegar al Gran Mendoza”, explicó Difonso. De esta manera dio las razones técnicas por las cuales el ramal se extendería hacia la provincia como ya han indicado las autoridades nacionales.

Bermejo le apuntó directamente a Suarez. “No puede decir que el tren no viene porque no lo han llamado a él. Sino lo llaman, que él se comunique. O que lo llame a Difonso quien está trabajando hace muchos con este tema, o que me llame a mi que lo estoy impulsando desde el Congreso. Me parece que la postura del Gobernador es una falta de respeto para todos los dirigentes que venimos haciendo gestiones. Entiendo que lo dice por una cuestión electoralista. Esto va a mejorar la calidad de vida de muchas personas”, espetó Bermejo.

Difonso en tanto, añadió: “Presentamos un master plan hace dos años aprobado en la Legislatura por unanimidad y entregado en mano por el entonces ministro de Transporte nacional el fallecido Mario Meoni y al actual ministro Alexis Guerrero. También tuvimos una reunión en la Legislatura con Marinucci donde nos explicó cómo estaba la situación. Estoy convencido de que el tren debe llegar a Mendoza porque así lo pide la gente. El Gobernador debería escuchar a la gente y ponerse al frente de ese tema”, dijo con un claro mensaje a Suarez.

Tanto Bermejo como Difonso aseguraron que están en contacto entre ellos para motorizar este proyecto pero además, mencionaron a otros dirigentes tanto oficialistas como de la oposición. "Me he reunido con los intendentes Walter Marcolini (Alvear), Daniel Orozco (Las Heras), Matías Stevanato (Maipú), Emir Félix (San Rafael), con la intendenta de Realicó La Pampa, Viviana Bongiovanni por este asunto. También con el diputado Bermejo con quienes estamos trabajando el tema y lo seguiremos haciendo", finalizó Difonso.