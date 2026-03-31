Citaron a indagatoria a Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas y financista vinculado al Chiqui Tapia

El 5 de mayo de 2026, Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, deberá declarar ante el juez Luis Armella como presunto jefe de una asociación ilícita.

La Justicia federal puso fecha. El 5 de mayo de 2026, Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, deberá declarar ante el juez Luis Armella como presunto jefe de una asociación ilícita. La investigación no solo sacude al sector fintech, sino que proyecta una sombra directa sobre la calle Viamonte.

La fiscalía sostiene que Vallejo montó una estructura financiera diseñada para "limpiar" fondos de origen dudoso. Lo que parecía una próspera financiera con alta exposición mediática sería, según la justicia, el corazón de una red delictiva.

La investigación no se limita a Vallejo; el juez Armella rastrea un entorno familiar y empresarial que habría colaborado en la ingeniería contable.

Ariel Vallejo: Señalado como el cerebro de la asociación ilícita.

Micaela Sánchez (Tesorera): Acusada de entorpecer la justicia. Se le atribuye haber intentado "limpiar" una computadora clave entregándola a un técnico antes de los allanamientos.

El entorno familiar: La madre de Vallejo también está bajo investigación, lo que sugiere una estructura de confianza cerrada. El "Puente" con la AFA y Chiqui Tapia Lo que le da un peso político y mediático extra a esta causa es la estrecha relación de Sur Finanzas con la Asociación del Fútbol Argentino. La firma es uno de los patrocinadores principales de la AFA y ha tenido una presencia omnipresente en los eventos presididos por Claudio Tapia.