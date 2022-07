Diputado nacional mendocino descartó un acuerdo con el Frente de Todos y defendió a Silvina Batakis

Como consecuencia de la disparada del precio del dólar blue y la incapacidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para recaudar reservas y obtener un colchón económico capaz de soportar los vaivenes del mercado, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Lisandro Nieri presentó un proyecto de ley para “modificar la Carta Orgánica del BCRA para que deje de financiar el déficit del Sector Público”.

Sobre esto fue consultado Nieri en MDZ Radio, y el legislador aprovechó para comentar que “ la gente le pide a Juntos por el Cambio que concrete un acuerdo con el Frente de Todos para salir de esta situación económica”, aunque también confesó el motivo por el cuál la oposición no realizará ningún pacto con la coalición de Gobierno. Además, el diputado defendió la tarea de la ministra Silvina Batakis, ya que “está en una posición incómoda por culpa de sus jefes”.

El exministro de Hacienda y Gobierno de Mendoza dijo que "los ciudadanos le piden a la oposición que se junte con el peronismo para subsanar los males económicos del país, pero que la idea se vuelve inviable debido a un motivo lógico y técnico en materia económica”. “La responsabilidad de solucionar este problema es de la coalición gobernante, aunque muchos nos dicen que generemos acuerdos con el oficialismo para encontrar una respuesta. El problema está en qué tipos de acuerdos realizar y con quiénes llevarlo a cabo; porque yo no me sentaría en una mesa con una persona que dice que la emisión monetaria no produce inflación. Lo escucho, me paro y me voy del lugar”, afirmó el legislador nacional.

A modo de graficar su postura, Nieri señaló: “Es como si hay una convención de científicos y dicen 'desde ahora vamos a levitar, argumentado que la ley de gravedad no existe'. Entonces un científico serio, que tenga idoneidad, escuchará lo anterior, se parará y luego se irá”.

"Cuando trabajé como ministro para la gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, mi tarea fue fácil, porque adelante tenía líderes que tenían ideas claras, todo lo contrario a la nueva ministra de Economía”, agregó el entrevistado,

“Para salir de esta crisis, el Gobierno debe tener claridad en sus ideas y mucha firmeza para seguir un camino. Pobre de Batakis, que la conozco y tuvo que asumir, y en la primera sesión en Diputados su propio partido la recibió con un cartel reclamando el salario básico. De esta manera las cosas no se arreglan, estas son las señales que los actores económicos interpretan y nosotros padecemos las consecuencias”, sostuvo Nieri.

Con respecto a los cambios en el Ministerio de Economía y a la interna en el oficialismo, el diputado señaló: “Esta situación la agravó Guzmán y no nos puede salvar Batakis. Nuestro problema es que la política tira de un lado hacia otro y esto parece un auto que no sabe para donde ir. ¿A Batakis quién le ordena la claridad que necesita? ¿Alberto, que posee discursos no propios que se rigen por sus amistades con el FMI o sus amigos políticos como el caso de Nicaragua? o ¿Cristina, que tiene lógicas distintas al presidente? Debe ser difícil ser gerente, cuando tus jefes no saben a dónde ir”.

Haciendo referencia a una imagen de esta semana, en la que Batakis quiso fotografiarse con los gobernadores peronistas pero solo cinco jefes provinciales se presentaron a la reunión, Nieri puntualizó: . “La ministra hace la presentación para sus gobernadores peronistas y van solo cinco. Esto fue una falta de respeto, ni la escucharon; claramente tenemos un problema más político que económico”, concluyó.